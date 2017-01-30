Штаб Ахметова раздал мирным жителям Донбасса больше 11 миллионов наборов выживания (видео)

Люди на востоке страны нуждаются в помощи и поддержке

В свои полтора года Артем не передвигается и без приема медикаментов никогда не сможет сделать первые самостоятельные шаги. Денег на дорогостоящее лечение у семьи из Макеевки нет.

Путь с девятого на первый этаж Дарья Дробот с сыном на руках преодолевают по несколько раз в день.

Гуляют более 10 минут – женщине трудно носить полуторагодовалого Артема. В полгода мальчик даже не пытался переворачиваться. Тогда мать забила тревогу.

"Мы столько этих обследований прошли: и МРТ головного мозга, в общем все-все-все, что только можно", – говорит Дарья Дробот, жительница Макеевки.

Гипоксия плода во время беременности – такой диагноз врачей. Поставить ребенка на ноги могут специальные препараты. А приобрести их – не за что. Надеясь на чудо, Дарья обратилась в Гуманитарный штаб Рината Ахметова.

"Смотрю сюжеты, где рассказывают о благотворительном фонде Рината Леонидовича. Я просто попробовала набрать горячую линию, помогут – не помогут", – продолжила Дарья.

В течение двух недель Артем получал нужные лекарства. Ежедневные инъекции помогают укрепить мышцы.

Первый курс лечения уже дал результат.

"Благодаря вот этому медикаментозному лечению сели, уже ползаем, стараемся. В общем, идет прогресс. Нам дают хороший прогноз", – продолжила Дарья Дробот.

Для таких детей как Артем очень важно своевременное лечение и забота.

"Хочу выразить огромную благодарность Ринату Леонидович за то, что помог нам в приобретении этих лекарств, нашему ребенку они очень необходимы и вообще огромное спасибо, что вот он действительно заботится о простых людях", – поблагодарила Дарья.

Семья также получает продуктовую помощь Гуманитарного штаба для взрослого и ребенка.

За два с половиной года работы Штаб Ахметова раздал мирным жителям по обе стороны линии соприкосновения 11 миллионов 237 тысяч наборов выживания и спас более миллиона человеческих жизней.