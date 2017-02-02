Штаб Ахметова: за три дня мирным жителям доставлено не менее 540 тонн гуманитарного груза (видео)

По поручению Рината Ахметова, Гуманитарный штаб, ДТЭК и Метинвест объединили свои ресурсы для спасения мирных жителей в зоне боевых действий. Гумштаб и активы Группы СКМ совместно отслеживают гуманитарную ситуацию и продолжают оказывать оперативную помощь. На сейчас доставлено не менее 540 тонн гуманитарных грузов.

Штаб Рината Ахметова продолжает доставлять гуманитарную помощь мирным жителям Донбасса по обе стороны от линии соприкосновения. Были отправлены две колонны с гуманитарной помощью – 320 тонн в Донецк для жителей неподконтрольной территории и 160 тонн в Мариуполь для жителей серой зоны. Для жителей Авдеевки Штабом доставлено 10 тонн продуктов, из которых готовятся горячие обеды для всех нуждающихся. Для тех авдеевцев, которые были эвакуированы в Святогорск, Гуманитарный штаб также доставил продуктовые наборы.

В режиме чрезвычайной ситуации продолжают работать пункты выдачи Штаба Рината Ахметова на неподконтрольной территории. По состоянию на 2 февраля, пункты выдачи закрыты только в трех наиболее обстреливаемых районах. Но для жителей этих районов Гуманитарный штаб предусмотрел возможность получения помощи в любом другом работающем пункте выдачи. Для того чтобы получить свой продуктовый набор, необходимо позвонить на горячую линию Гуманитарного штаба 0800 509 001, уточнить перечень работающих пунктов и выбрать наиболее удобный.

В помощь Авдеевке включились все предприятия Группы Метинвест. Азовсталь передала АКХЗ два дизельных генератора. Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича доставил 24 тонны продуктов, 20 тонн дизельного и твердого топлива, 12 печей, 100 огнетушителей, 4 палатки, а также раскладушки и теплые вещи. Компания "Промсервис" Группы Метинвест также передала 2 дизельных генератора и расходные материалы к нему, а также 900 литров воды, продукты и свечи. Северный горно-обогатительный комбинат доставил 2500 кв. м. кровельных материалов (пленка и рубероид) и 5000 литров воды.

Помимо предоставления гуманитарной помощи, не прекращаются попытки восстановить подачу воды и электроэнергии пострадавшим от боевых действий населенным пунктам. За минувшие сутки энергетикам ДТЭК удалось восстановить электроснабжение Верхнекальмиусской фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Донецк и Макеевку. Во время непродолжительного режима тишины оперативно-восстановительная бригада смогла быстро найти и отремонтировать повреждения на двух высоковольтных линиях ‒ Рутченковской и Ясиноватской.

По-прежнему нет возможности восстановить линию электропередач, обеспечивающую электроэнергией Авдеевку. Бригаду энергетиков ДТЭК, которая выехала сегодня утром на ремонт, снова обстреляли, несмотря на обещанный режим тишины и сопровождение патруля ОБСЕ. Энергетики ДТЭК будут продолжать попытки вернуть Авдеевке свет.

Штаб Рината Ахметова продолжат отслеживать информацию о раненых мирных жителях. По последним данным, с 29 января по 2 февраля были ранены не менее 20 человек. Гуманитарный штаб готов помочь всем пострадавшим и раненым во время обстрелов. Если вам известны факты ранения мирных жителей, просим обратиться на горячую линию Гуманитарного штаба.

Узнать наиболее актуальную информацию о гуманитарной ситуации в зоне боевых действий можно на сайте Штаба Рината Ахметова.





