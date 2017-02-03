Штаб Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим от обстрелов

Сегодня, 13:38

 С 30 января по 3 февраля были ранены не менее 33 мирных жителей 

Воронка от снаряда в Авдеевке. Фото: соцсети.
Воронка от снаряда в Авдеевке. Фото: соцсети.

По последним данным Штаба Рината Ахметова, с 30 января по 3 февраля были ранены не менее 33 мирных жителей, среди них два ребенка в Донецке.

"Ситуация с каждым днем ухудшается. В связи с усилением обстрелов в Донецке, Авдеевке, Марьинке и Макеевке пострадало много мирных жителей, среди них дети. Штаб Рината Ахметова располагает информацией о большом количестве раненых и погибших по обе стороны соприкосновения. Необходимо остановить военные действия. Прекратить страдания мирных людей", ‒ сказала Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

По информации Штаба, в Донецке в течение пяти дней было ранено 15 мирных жителей, в Авдеевке ‒ 7, в Макеевке – 6, в Марьинке – 2, в Новоазовском районе (села Коминтерново и Ленинское) – 3. Только за последние сутки получили ранения 15 человек. Погибли 2 человека в Донецке и 2 – в Авдеевке. Среди погибших – 36-летняя сотрудница Авдеевского Коксохимического завода.

Ринат Ахметов поставил задачу направить все имеющиеся ресурсы для спасения мирных жителей. Гуманитарный штаб готов помочь всем пострадавшим и раненым во время обстрелов. На сегодняшний день Штаб оказывает помощь на лечение двум жительницам Марьинки.

Если вам известно о фактах ранения мирных жителей и необходимости помощи, просим обратиться по телефону круглосуточной горячей линии 0800 509 001.
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