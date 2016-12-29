Штаб Рината Ахметова не перестает помогать тяжело больным детям (видео)

Ее сердце перестало биться еще в утробе матери. Но она выжила. Сегодня 5-летняя Маша Ткачук из Макеевки улыбается каждому и радует успехами близких. А ведь врачи рекомендовали отказаться от нее, но родители не испугались и оставили девочку.

Татьяна и Сергей едва не потеряли дочь во время родов. В том, что случилось с Машей, винят врачей.

"Роды проходили 15 часов, когда сердце уже перестало биться – Машу потянули вакуумом, у них тоже ничего не получилось, они переложили меня на каталку и повезли кесарить. Когда достали Машу, она не дышала около 15 минут", – рассказывает Татьяна Ткачук, мать Маши.

Новорожденную перевели в реанимацию, о том, что с ней – родным не сообщали.

Еще месяц она пролежала в детской областной больнице Донецка.

"Там тоже говорили, что все хорошо. Есть какие-то незначительные отклонения, ну ничего, все будет хорошо", – продолжила Татьяна.

А в три месяца поставили диагноз – ДЦП с задержкой всех видов развития. Невропатолог настоятельно порекомендовал отказаться от ребенка.

"Родите себе нового ребенка. А этот будет растение. Не будет ни слышать, ни видеть. Но если вы все-таки решите себе оставить, если вы такие глупые, тогда будете приезжать ко мне, я буду давать вам лекарства, вы будете ее поить, чтобы она спала и вам не мешала", – добавила Татьяна.

Но Маше повезло: ее родители не сдались и борются за дочь всеми возможными способами. С пятилетней малышкой регулярно занимаются.

"До военных действий мы ездили в Луганскую область к китайцу, ставили иглы. Мы ушли от противосудорожных препаратов, мы их не принимаем", – сказала мама девочки.

В этой коляске колеса меняли уже 4 раза. Купить новую семья не могла. Уже третий год Сергей перебивается случайными заработками.

"От работы остались одни стены, я работал руководителям автосалона, который находился в непосредственной близости от аэропорта", – сказал Сергей Ткачук, отец Маши.

С просьбой приобрести инвалидную коляску для дочери отец обратился в Гуманитарный штаб Рината Ахметова.

"Очень оперативно, молодцы ребята сработали, спасибо им большое. Коляска на самом деле очень хорошая, достойный автомобиль у моего дитя. Спасибо большое, Ринат Леонидович, спасибо громадное. Дай Бог здоровья", – поблагодарил Сергей Ткачук.

Штаб Рината Ахметова помогает семье Ткачук. Как и сотни тысяч других на Донбассе они получают наборы выживания.

"Спасибо за помощь, и за продуктовые наборы, спасибо, что не оставляете нас", – сказала в свою очередь Татьяна.

За время роботы Гуманитарного штаба мирным жителям Донбасса уже роздано более 11 миллионов продуктовых пакетов.

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