Штаб Рината Ахметова передал лекарства еще одной раненой в Марьинке

Сегодня, 13:24

Женщина получила сквозное огнестрельное пулевое ранение ноги

В Донецке, Макеевке, Авдеевке и Марьинке получили ранения более 30 мирных жителей. Фото: пресс-центр.
В Донецке, Макеевке, Авдеевке и Марьинке получили ранения более 30 мирных жителей. Фото: пресс-центр.

Сегодня Штаб Рината Ахметова отправил медикаменты раненой жительнице Марьинки. Во время обстрела 2 февраля женщина получила сквозное огнестрельное пулевое ранение ноги. Пострадавшую сразу доставили в Кураховскую городскую больницу. Это второй случай ранения мирного жителя в Марьинке с 31 января 2017 года.

"Ринат Ахметов поставил задачу направить все имеющиеся ресурсы для спасения мирных жителей. Штаб оперативно связался с врачом Кураховской больницы. 56-летней женщине проведена операция. На данный момент она находится в состоянии средней тяжести. Штаб оказывает всю необходимую помощь на медикаменты, расходные материалы и технические средства реабилитации", ‒ сообщила Юлия Герасименко, руководитель программы "Адресная помощь" Штаба Рината Ахметова.

Вчера Штаб Рината Ахметова отправил медикаменты для жительницы Марьинки, пострадавшей во время обстрела города 31 января. Женщина также находится на лечении в Кураховской городской больнице.

По данным Штаба, за последние 5 дней в Донецке, Макеевке, Авдеевке и Марьинке были ранены не менее 33 мирных жителей, среди них два ребенка. Четыре человека погибли.

Гуманитарный штаб готов помочь всем пострадавшим и раненым во время обстрелов. Если вам известны факты ранения мирных жителей, просим обратиться по телефону круглосуточной горячей линии 0800 509 001

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