Штаб Рината Ахметова перенаправил в Авдеевку машину бригады волонтеров (видео)

В связи с обострением ситуации на линии разграничения сегодня утром Штаб Рината Ахметова решил перенаправить в Авдеевку машину мобильной бригады волонтеров, которая ехала на выдачу наборов выживания к Бахмутский район.

В палаточный городок МЧС в Авдеевке, в котором оборудованы пункты обогрева и полевая кухня, доставлены 800 взрослых и 100 детских продуктовых наборов.

"Представитель Штаба прибыл в Авдеевку и находится на постоянной связи с МЧС. Мы готовы доставить дополнительную помощь в необходимых объемах. Авдеевке грозит гуманитарная катастрофа – на грани замерзания система отопления. Температура воздуха в 9:00 составляла 22 градуса мороза. Руководство Авдеевского коксохимического завода, представители власти и МЧС делают все возможное, чтобы спасти людей и предприятие, от которого зависит жизнь города.

Ринат Ахметов поставил Гуманитарному штабу задачу направить имеющиеся ресурсы на помощь мирным жителям, оказавшимся в критической ситуации.

Штаб уже сейчас готов оказать помощь жителям Авдеевки, Макеевки и других городов, попавших под обстрел в течение последних суток. Сотрудники Гуманитарного штаба связываются с родственниками пострадавших. Телефон круглосуточной горячей линии Гуманитарного Штаба Рината Ахметова – 0800 509 001", – -говорится в заявлении Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а градообразующее предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.