Штаб Рината Ахметова помог с операцией парню из Донецка
Мать Владислава не могла купить дорогостоящий прибор, чтобы спасти жизнь ребенку
12-летний Владислав из Донецка мог попрощаться со своими планами и мечтами из-за проблем со здоровьем. О врожденном пороке подросток узнал во время планового осмотра. Найти десятки тысяч гривен на неотложную операцию одинокая мама не в состоянии.
Отверстие между предсердиями врачи закрывают специальным прибором – окклюдером.
Окклюдером для операции мальчику приобрел Гуманитарный Штаб Рината Ахметова.
А операцию сделали в столичном Институте Амосова.
"Я не знаю, что сказать Ринату Леонидовичу! Я бы, конечно, перед ним встала на колени. Потому что у меня не было возможности найти такие средства", – говорит Валерия Лукьянова, мама Владислава.
С начала года по программе "Здоровое сердце" Гуманитарный Штаб приобрел окклюдеромы для девяти детей. За все время работы вылечить врожденные пороки помогли уже 34 маленьким пациентам.
Вы сейчас просматриваете новость "Штаб Рината Ахметова помог с операцией парню из Донецка ". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии