Штаб Рината Ахметова помог с операцией парню из Донецка

Сегодня, 17:37

Мать Владислава не могла купить дорогостоящий прибор, чтобы спасти жизнь ребенку


12-летний Владислав из Донецка мог попрощаться со своими планами и мечтами из-за проблем со здоровьем. О врожденном пороке подросток узнал во время планового осмотра. Найти десятки тысяч гривен на неотложную операцию одинокая мама не в состоянии.

Отверстие между предсердиями врачи закрывают специальным прибором – окклюдером.

Окклюдером для операции мальчику приобрел Гуманитарный Штаб Рината Ахметова.

А операцию сделали в столичном Институте Амосова.

"Я не знаю, что сказать Ринату Леонидовичу! Я бы, конечно, перед ним встала на колени. Потому что у меня не было возможности найти такие средства", – говорит Валерия Лукьянова, мама Владислава.

С начала года по программе "Здоровое сердце" Гуманитарный Штаб приобрел окклюдеромы для девяти детей. За все время работы вылечить врожденные пороки помогли уже 34 маленьким пациентам.
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Источник:

"Сегодня"

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