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Штаб Рината Ахметова помог с операцией Валентине из Донецка (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7877/93_main.1484244919.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/93_tn.1484244919.jpg Донбасс У семьи не было денег на дорогостоящую операцию 

Штаб Рината Ахметова помог с операцией Валентине из Донецка (видео)

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Сегодня, 21:11

У семьи не было денег на дорогостоящую операцию 


Когда беда не приходит одна. Николай Малиновцев из Донецка из-за военных действий потерял работу, а у его дочери – Валентины -начал стремительно деформироваться позвоночник. Без хирургического вмешательства девочке грозила инвалидность. В семье срочно начали искать деньги на операцию.

Семья живет в центре города. Мама, папа и две дочери. Чтобы обустроить жилье, глава семьи трудился не покладая рук. Но планы на счастливую жизнь перечеркнула война.

"Вот прямое попадание в нашу комнату. Стекло треснуло... Крышу полностью снесло. В соседний дом попало, и с соседнего дома кирпичом завалило крышу", – показывает разрушения Николай Малиновцев, отец.

Пострадала и единственная кормилица. Так Николай Малиновцев называет свою старенькую машину. Мужчина занимался грузовыми перевозками. Но в одно мгновение семья лишилась дохода.

"Машина подкинуло взрывом и опустило. Позашпаклевывал, позакрашивал шпаклевкой и оставил", – добавил мужчина.

Тогда выжили благодаря продуктовым наборам Штаба Рината Ахметова. Но через время их ждало очередное испытание – заболела младшая дочь. У Вали стремительно начал развиваться грудной сколиоз.

"Она инвалид по сердцу, делали операцию в три года, вскрывали грудную клетку. И одна из причин, может быть, травма", – продолжил Николай.

Девочке сдавливало внутренние органы, началось деформирование спины. Без оперативной помощи ей грозила инвалидность. Корсет помогал лишь ослабить боль. Единственный выход – операция по вживлению пластины. Но денег на ее проведение у семьи не было.

"Мы сели семьей, сначала написали письмо в фонд Рината Леонидовича. Буквально через неделю фонд позвонил и дал добро. Большое, громадное спасибо. Это настоящий человек. Сказал – сделал. Попросили помощи – человек помог", – сказал Николай.

Установку пластины – одно из самых сложных и опасных хирургических вмешательств – провели опытные доктора в Харькове.

"Практически на 80% нам удалось исправить искривление позвоночника. Современные технологии, которые мы используем, они позволяют пациенту уже на следующий день после операции стоять", – отметил Андрей Мезенцев, ведущий научный сотрудник Института патологии позвоночника и суставов им. Ситенко.

Сейчас Валентина чувствует себя значительно лучше. После операции в ее комнате установили специальный тренажер. Реабилитационный период предстоит долгий.

Родные Вали уверены – их дочь вернется к полноценной жизни.

"Я хочу сказать Ахметову большое спасибо за помощь с операцией, он сделал и делает большое дело для людей. Это прекрасный человек, который помог моей семье", – поблагодарила Валентина Малиновцева, жительница Донецка.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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