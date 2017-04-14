Штаб Рината Ахметова помогает детям Донбасса

Не все родители могу найти деньги на дорогостоящие препараты и медикаменты

Из-за начала боевых действий на Донбассе семья Теблоевых была вынуждена постоянно переезжать в то время, когда ребенок болел. Поэтому полноценную диагностику ребенка откладывали.

Мама Дарья постоянно прислушивается, как бьется сердце ее маленького сына Вовы.

К такому вниманию малыш привык. Раз в неделю его регулярно обследуют у кардиолога.

"В данном случае смысл операции в том, чтобы человек не стали инвалидом, и качество жизни было таким же, как у обычных, здоровых детей. Чем раньше ребенок избавлен от порока, тем меньше вероятность осложнения", – объяснила Ирина Аксенова, заведующая отделением хирургического лечения врожденных пороков сердца Института сердца.

Но специальный прибор, окклюдером, которым закрывают недостаток между предсердиями, – очень дорогой. Семье переселенцев с двумя маленькими детьми такую сумму нереально собрать.

"Люди с Донецкой области, с самого Донецка начали писать: обратитесь в Фонд Рината Леонидовича, там не откажут", – говорит Дарья Теблоева, мама ребенка.

И не отказали. Штаб Ахметова в кратчайшие сроки приобрел для малыша нужное устройство. Теперь его сердце здоровое.

"Мы делали УЗИ, нам показали спиральку эту, она полностью закрыла. То есть ребенок инвалидом не будет. Огромное спасибо за то, что помогли ребенку стать здоровым. Для нас это очень важно", – добавила Дарья.

Штаб Рината Ахметова предоставляет необходимую поддержку всем детям Донбасса. За все время работы окклюдеромы получили 33 ребенка, в том числе по программе "Здоровое сердце".