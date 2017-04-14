Штаб Рината Ахметова помогает детям Донбасса

Сегодня, 17:27

Не все родители могу найти деньги на дорогостоящие препараты и медикаменты 


Из-за начала боевых действий на Донбассе семья Теблоевых была вынуждена постоянно переезжать в то время, когда ребенок болел. Поэтому полноценную диагностику ребенка откладывали.

Мама Дарья постоянно прислушивается, как бьется сердце ее маленького сына Вовы.

К такому вниманию малыш привык. Раз в неделю его регулярно обследуют у кардиолога.

"В данном случае смысл операции в том, чтобы человек не стали инвалидом, и качество жизни было таким же, как у обычных, здоровых детей. Чем раньше ребенок избавлен от порока, тем меньше вероятность осложнения", – объяснила Ирина Аксенова, заведующая отделением хирургического лечения врожденных пороков сердца Института сердца.

Но специальный прибор, окклюдером, которым закрывают недостаток между предсердиями, – очень дорогой. Семье переселенцев с двумя маленькими детьми такую сумму нереально собрать.

"Люди с Донецкой области, с самого Донецка начали писать: обратитесь в Фонд Рината Леонидовича, там не откажут", – говорит Дарья Теблоева, мама ребенка.

И не отказали. Штаб Ахметова в кратчайшие сроки приобрел для малыша нужное устройство. Теперь его сердце здоровое.

"Мы делали УЗИ, нам показали спиральку эту, она полностью закрыла. То есть ребенок инвалидом не будет. Огромное спасибо за то, что помогли ребенку стать здоровым. Для нас это очень важно", – добавила Дарья.

Штаб Рината Ахметова предоставляет необходимую поддержку всем детям Донбасса. За все время работы окклюдеромы получили 33 ребенка, в том числе по программе "Здоровое сердце".
видео, Донбасс, ребенок, помощь, кардиологи, сердце, Рината Ахметова, штаб Рината Ахметова, На Донбассе
Все новости по теме Гуманитарный рейс Рината Ахметова.

Вы сейчас просматриваете новость "Штаб Рината Ахметова помогает детям Донбасса". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Помощь Рината Ахметова в Галициновке получают 300 человек

31 Марта, 17:19

За все время боевых действий на Донбассе выдано 11 миллионов 706 тысяч продуктовых наборов 

Донбасс

Помощь. Волонтеры Гумштаба работают у линии фронта. Фото: fdu.org.ua

Жители Донбасса: "Мы готовим "ушки", чтобы не голодать"

5 Апреля, 13:27

Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжает выдавать наборы выживания в "серой зоне" и на подконтрольной территории  

Донбасс

Жители «серой зоны» получают продукты от Гумштаба. Фото: fdu.org.ua

Жительница Донбасса: "Война постучала во все дома нашего села"

29 Ноября 2016, 13:12

Павлопольчане говорят: из села уехала молодежь, остались лишь старики-пенсионеры. Здесь нет школы и детского сада

Донбасс

Старики Донбасса рассказали, как перебивались с хлеба на воду

8 Ноября 2016, 11:52

Волонтеры Гуманитарного штаба Ахметова спасли людей от голода

Донбасс

На пункте выдачи. Искренне благодарны за помощь Гумштабу. Фото: fdu.org.ua

Жители Донбасса: "Когда есть продукты, все не так уж и плохо"

17 Февраля, 05:20

За все время своей работы Гумштаб выдал свыше 11,5 млн продуктовых наборов

Донбасс

За время работы штаб выдал более 11 млн наборов выживания. Фото: fdu.org.ua

Жительница Макеевки: "Теперь могу купить детям шоколадку"

6 Января, 05:51

На Донбассе родители не знают, смогут ли их дети когда-нибудь забыть пережитые ужасы войны

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования