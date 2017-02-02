Штаб Рината Ахметова помогает раненой женщине из Марьинки
Она получила осколочные ранения во дворе собственного дома
Сегодня, 2 февраля, Штаб Рината Ахметова отправит медикаменты для раненой женщины из Марьинки. Она получила осколочные ранения во дворе собственного дома 31 января. Сейчас пострадавшая находится на лечении в Кураховской городской больнице.
"Ринат Ахметов поставил задачу направить все имеющиеся ресурсы для спасения мирных жителей. Мы ищем контакты и обзваниваем родственников всех пострадавших мирных жителей Донбасса. Сегодня отправляем пакет медикаментов для раненой женщины из Марьинки. Пострадавшей 54 года. Она живет сама и помочь ей больше некому", ‒ рассказывает Юлия Герасименко, руководитель программы "Адресная помощь" Штаба Рината Ахметова.
По последним данным Гуманитарного штаба, с 29 января по 2 февраля были ранены не менее 20 человек. Одна женщина из Авдеевки умерла в больнице от полученных травм.
Гуманитарный штаб готов помочь всем пострадавшим и раненым во время обстрелов. Если вам известны факты ранения мирных жителей, просим обратиться по телефону круглосуточной горячей линии 0800 509 001.
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