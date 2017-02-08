Штаб Рината Ахметова помогает семье Кривошеенко из Донецка

Шесть лет назад родители приобрели для сына первые слуховые аппараты, но со временем они устарели, а денег на новые не было

Он учится разговаривать в семь лет. Даниил из Донецка не слышит от рождения. Из-за патологии слуха ребенок полноценно не развивался. Современные слуховые аппараты семья приобрести не смогла.

Это сейчас семилетний Даниил улыбается и играет в снежки с мамой. Еще год назад он почти ничего не слышал. У ребенка – глухота третьей степени.

Каждое слово, произнесенное Даниилом, подвиг. Ведь не разговаривал он почти всю жизнь. Родился преждевременно и с патологиями. Кроме проблем со слухом у него – отслоение сетчатки глаза. Ребенку сделали несколько операций.

"Мы ходим на постоянные процедуры глазные. Каждые три-четыре месяца в поликлинику и там делают на специальных аппаратах обследования", – сказала Светлана Кривошеенко, мама мальчика.

Шесть лет назад родители приобрели первые слуховые аппараты, но со временем они устарели. Позволить себе купить новые – усовершенствованные – Кривошеенко не могли. За помощью Светлана обратилась в Штаб Рината Ахметова, и ее просьбу услышали.

"Большое спасибо, потому что без его помощи мы бы никак. Это единственный человек, который нам помогает. Подал нам руку помощи. Спасибо большое. Спасибо", – поблагодарила Светлана.

"Большое спасибо за то, что он беспокоится за Донбасс, что не оставляет нас", – добавила в свою очередь Лариса Решетник, бабушка Даниила.

Теперь Даниил может, как обычный ребенок, слышать родных.

"Если я на кухне и зову его, он может прибежать. Раньше этого не было", – отметила Лариса Решетник.

Даня очень любит читать, но больше всего его интересует математика. Светлана заметила значительные улучшения в состоянии мальчика. Он стал более активным и общительным.

"Больше хочет общаться, больше чем-то увлекаться начал. Он начал понимать смысл в телевизоре. В книгах понимает уже больше", – сказала Светлана Кривошеенко.

В семье болеет не только сын, но и бабушка. Она прикована к инвалидному креслу. Большая часть денег в семье идет на лекарства. На еду средств почти не остается.

Даня очень любит блины. Их мама готовит из продуктов набора помощи Ахметова, которую семья получают регулярно.

Сейчас Даня очень старается наверстать упущенное, и учится в школе для глухих, ежедневно у него занятия и с логопедом.

"Самое главное для нас, чтобы у него была социальная адаптация. Чтобы в кругу людей он чувствовал себя полноценно, как и все остальные люди", – отметила мама мальчика.