Штаб Рината Ахметова помогает семьям на передовой (видео)

Одиннадцать миллионов двести тридцать шесть тысяч наборов выживания выдали за два с половиной года

Число жертв среди мирного населения на Донбассе продолжает расти. За последние две недели в ОБСЕ зафиксировали гибель шести гражданских лиц по обе стороны линии соприкосновения. Ранен трехлетний ребенок. Представители мониторинговой миссии призывают остановить военный конфликт и прекратить насилие. Истории семей, потерявших родных.

Детская площадка в Золотом. Даже она стала опасной для людей.

В тот день никто не пострадал, по счастливой случайности улица пустовала.

Для любого человека его дом – то единственное место, где спокойно и безопасно. Но для жителей прифронтовых поселков это уже давно не так.

Супруги Жуковы готовились ко сну, когда вдруг начался обстрел. От содрогания стен замерло сердце, говорит Наталья.

Вдвоем спустились в укрытие. Ноябрь выдался холодным, поэтому Юрий вернулся в дом за верхней одеждой. Назад пришел – смертельно раненным. Он умер у супруги на руках.

Сейчас женщина живёт в соседнем районе. Приходить на место трагедии не в силах. Каждая минута, проведенная в этих стенах, словно пытка.

Будущее для Натальи туманно. Ее не отпускает прошлое.

Счастливой была жизнь и Раисы Мамоновой. Вот в этом доме, который теперь и на дом-то не похож. Это случилось больше двух лет назад. Прямое попадание снаряда разрушило жилье полностью.

Здесь женщина провела юность, вырастила детей, проводила в последний путь родителей и воспитала внучку.

Сейчас Раиса Анатольевна живет у соседей, которые давно выехали из Золотого. Их жилье также пострадало, но его удалось восстановить.

Всего в десяти километрах от Золотого – Тошковка. Война не прошла стороной и мирных жителей этого поеёлка. Пять погибших и двое раненых за два с половиной года боевых действий.

Леонида Духно у ворот своего дома всегда встречала единственного сына. Сегодня ждать уже некого. Владимир погиб в результате обстрела в ноябре две тысячи четырнадцатого.

За месяц до смерти Владимиру исполнилось сорок лет. Он был шахтером, заботился о жене и двоих детях. Теперь они без кормильца. В результате прямого попадания в дом, родные Владимира тоже получили ранения.

Теперь пенсионерам остается только поддерживать друг друга. Старики боятся, что хоронить их будет некому.

Каждый день мирные жители Донбасса подвергаются смертельной опасности. Боевые действия ведутся во дворах и на улицах городов и посёлков. За сутки линию соприкосновения пересекают тридцать тысяч человек и каждый из них может стать жертвой войны. В ОБСЕ это считают недопустимым и настаивают на немедленном завершении конфликта.

Гуманитарная катастрофа настигла сотни тысяч людей. Безработица, отсутствие больниц и школ, перебои с поставкой продуктов питания.

С начала боевых действий на Донбассе Гуманитарный штаб Рината Ахметова поддерживает мирное население.

Одиннадцать миллионов двести тридцать шесть тысяч наборов выживания выдали за два с половиной года.

"Третий год не прекращаются военные действия. И стони тысяч людей живут в "серой" и "красной" зоне по самой линии фронта. Эти люди потеряли свои дома, у многих погибли родственники", – говорит Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Именно в такие "гарячие" точки едут мобильные бригады выдачи помощи. Именно там работают наши стационарные пункты. Потому что мы знаем, что помощь Ахметова жизненно важна таким людям. Без такой помощи они просто не проживут в условиях постоянной не прекращающейся войны.

По обе стороны линии соприкосновения работают тридцать восемь стационарных пунктов выдачи помощи Ахметова.

Все, кто видел войну, знают: с ней нельзя смириться, о ней невозможно забыть. Людям снятся родные места и полуразрушенные дома. Они верят, что обязательно вернуться сюда. Навсегда.

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