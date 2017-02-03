Штаб Рината Ахметова помогает Варваре из Донецка (видео)

Девочка серьезно болеет, но у семьи нет денег на дорогие препараты

Вместо уютной детской комнаты – больничная палата. Так от рождения живет пятилетняя Варвара из Донецка. Она появилась на свет раньше срока – на седьмом месяце. Врачи диагностировали ДЦП. Теперь развитие девочки зависит от регулярных курсов лечения и приема медикаментов.

Светлана Корнюхова с дочерью они уже пятый год скитаются по больницам. Домой вернулись на один день.

"Это очень трудно, и физически тяжело, и морально тяжело", – говорит Светлана Корнюхова, жительница Донецка.

Варвара появилась на свет раньше времени. Перенесла два инсульта и воспаление легких. Тогда ее мама и подумать не могла, что это только начало испытаний.

"По ней, по большому счету, ничего не было видно. А что там может быть видно – полтора килограмма ребенка? И с трех месяцев у нас пошли проблемы", – добавила Светлана.

В медкарте один за другим стали появляться диагнозы: ДЦП, косоглазие, умственная отсталость. Бороться за жизнь дочери Светлане помогал муж, но недавно она овдовела.

"Муж пока был жив, как-то вдвоем было легче, а сейчас спасибо маме, она помогает и поддерживает", – отметила она.

Собраться за столом всей семьей удается редко. Галина Ивановна ценит каждую минуту, проведенную с внучкой.

С началом войны лекарства от государства перестали получать. Теперь жизненно необходимые препараты предоставляет Гуманитарный штаб Рината Ахметова.

"Я очень волнуюсь. Я, конечно, хочу сказать большое спасибо. Для меня это очень большая помощь, прямо очень-очень. Потому что препараты выдавались недешевые. В таком объеме я бы не купила. Если ей надо 5-6 флаконов я позволила приобрести два, может быть", – продолжила Светлана.

Этого хватит на три месяца. Таким образом, развитие ребенка не остановится.

"Большое спасибо, что он нас выручил в трудную минуту и сейчас помогает, выручает продукты питания и лечения все-таки – это хорошее подспорье", – добавила в свою очередь Галина Войтова, жительница Донецка.

Своим лучшим другом Варя называет кота Мишу. О нем девочка знает все.

Уже завтра Светлана с Варей вновь покинут дом. Очередной курс лечения пропускать нельзя. Но ради счастливого будущего дочери женщина готова терпеть любое испытание.