Штаб Рината Ахметова приобрел для 13-летней Анны титановые пластины (видео)

Сегодня, 18:04

Девушке нужно было установить титановую пластину вместо удаленной кости. Имплантат стоит десятки тысяч гривен


В 13 лет она имеет два смертельно опасных диагноза. У дончанки Анны – редкий вид опухоли, который встречается один раз на десять тысяч. Девушку дважды оперировали. Для этого требовались титановые пластины, но у семьи денег нет.

Этот снимок врачи сделали сразу после операция Анны. Ей удалили опухоль, которая разъедали кость в правой части лица.

"Еще с такой минингиомой не сталкивались. Есть разные разновидности. У нас такая – одна на десять тысяч", – говорит Татьяна Кануникова, мама Анны.

Сейчас девушке – 13 и это уже вторая операция по удалению опухоли. Первое новообразования врачи обнаружили год назад. Тогда опухоль мешала полноценно функционировать правой части лица, глаз почти не открывался.

Анне нужно было установить титановую пластину вместо удаленной кости. Имплантат стоит десятки тысяч гривен. Таких денег у многодетной семьи нет, а тянуть с операцией было опасно.

Оба раза приобрести пластины помог Гуманитарный Штаб Рината Ахметова.

"Я хочу передать Ринату Леонидович лично большое спасибо, что он нам помог первый раз и второй. Что у него есть такая команда – девочки, которые работают. Всегда позвонят", – сказала Татьяна Кануникова, мама Анны.

"Спасибо большое за все", – добавила в свою очередь Анна.

Семья живет в съемной квартире. Свой дом имеют, но в Петровском районе Донецка, который постоянно обстреливается. Вернуться туда не могут – среди их соседей есть и погибшие, и раненые.

"Погиб вот мужчина, тут жил, в октябре он погиб. Раненые были", – говорит Татьяна.

Девушка соскучилась по одноклассникам и с нетерпением готовится к школе – индивидуально дома.

"Она на индивидуальном обучении, на физкультуру она не ходит. Физического труда ей нельзя. Зрение упало – один глаз видит хорошо, второй – плохо", – добавила мама Анны.

Впереди еще долгий курс реабилитации. Ежегодно приходится делать снимки, чтобы отслеживать – не вернулась ли опухоль снова.

Анна надеется, что выздоровеет быстрее и уже планирует свое будущее. Хочет стать врачом: "Помогать людям, спасать жизни".
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