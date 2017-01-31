Штаб Рината Ахметова приобрел окклюдеры для 25 малышей из Донбасса (видео)

Спасти сердце Каролины. Жизнь семилетней жительницы Макеевки оказалось под угрозой из-за врожденного порока. Состояние девочки резко ухудшилось, ей мог помочь только специальный имплантат. Но для семьи переселенцев стоимость устройства в десятки тысяч гривен – непосильная сумма.

Семилетняя Каролина с грустью наблюдает, как коллектив без нее готовится к международному конкурсу.

Дочь Виолетты начала танцевать раньше, чем научилась ходить. Когда врачи обнаружили у ребенка проблемы с сердцем – репетиции запретили.

"Я уставала очень часто", – говорит Каролина.

Отверстие между предсердиями у Каролины должны зарости еще в детстве, но вместо этого – увеличивалось.

Такой дефект устраняют с помощью миниатюрного импланта – окклюдера.

"Нам сразу озвучили сумму, что это четыре тысячи долларов", – сказала мама девочки.

Семья Дубровых – переселенцы из Макеевки, денег не то, что на операцию, на аренду жилья мало.

"Врач порекомендовал обратиться в Штаб Рината Ахметова, сказал, что они уже не одному ребенку помогли, и есть все шансы, что вы тоже попадете в хорошие руки", – продолжила Виолетта.

В штабе откликнулись сразу. Девочку успешно прооперировали. При таком щадящем методе грудная клетка не разрезана, а сердца не останавливают. Внешне устройство напоминает "зонтик". Его ввели через бедренную вену.

После операции пациента выписывают из больницы на следующий день.

"К полностью полноценной жизни ребенок возвращается через шесть месяцев, когда мы снимаем все ограничения по занятиям спортом, полет в космос и так далее", – отметил Андрей Максименко, завотделом эндоваскулярной хирургии Научно-практического медцентра детской кардиологии и кардиохирургии.

Сейчас Каролина уже вернулась в школу.

"Это не отразилось на ее успеваемости, и поэтому она призер у нас на многих олимпиадах", – сказала Ирина Лижина, учительница.

Штаб Рината Ахметова приобрел окклюдеры для 25 детей из Донбасса. Различную медицинскую поддержку в лечении и проведении операций получили 3260 детей.

"Cейчас нам встретились люди, которые готовы взять на себя заботу о ком-то. Такое человеческое милосердие, за что очень благодарна", – добавила мама Каролины.

Уже осенью Каролина сможет вернуться к своим желанным танцам. Ведь без них не представляет жизни.

"Мы ее очень ждем, как только она восстановится, мы сразу же ее ждем в концертном составе", – подчеркнул Алексей Рагулин, хореограф.