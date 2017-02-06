Штаб Рината Ахметова регулярно привозит помощь в прифронтовые села Донбасса (видео)

В аварийном доме с двумя детьми. Так уже несколько лет выживает семья из Керамика Донецкой области. После развода Роза Куклина с дочерью и сыном оказалась на улице.

Во дворе этого дома в центре Керамика безлюдно. С началом боевых действий местные жители уехали.

Розе с детьми бежать некуда. Семья живет в одной из заброшенных квартир.

"У нас постоянно здесь сверкают провода", – показывает женщина.

Сейчас в поселке снова неспокойно. Рядом Авдеевка.

Ранее девочка занималась в кружке. Но сейчас в селе единую школу закрыли. За последние годы местные буквально разобрали ее по кирпичику. На обучение дети вынуждены ездить в соседний поселок – Очеретино. Нет в селе и работы. С доходов в семье Куклин – только социальная помощь, которую Роза получает как мать-одиночка.

Третий год выживают благодаря гуманитарной помощи Рината Ахметова.

"С начала войны мне детские вообще не выплачивали около года, я не могла нигде работать – постоянные обстрелы были, детей не с кем было оставить. Очень помощь Рината Ахметова, очень даже помогает, огромное спасибо за эту помощь и дай Бог, чтобы все у него было хорошо", – поблагодарила Роза.

В Керамик и другие прифронтовые села Донбасса волонтеры Штаба Ахметова регулярно привозят помощь.

Наборы выживания получают льготные категории: пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи, родители-одиночки. За все время мобильные бригады побывали в 425 населенных пунктах. Раздали почти 280 тысяч пакетов с продуктами.