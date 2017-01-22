Штаб Рината Ахметова регулярно раздает жителям Станицы продуктовые наборы (видео)

Продолжительность войны на Донбассе уже превысила тысячу дней. За это время погибли тысячи мирных жителей, более миллиона – оставили свои дома. На грани гуманитарной катастрофы – сотни прифронтовых городов и сел. Можно ли привыкнуть к жизни на войне – узнавали наши корреспонденты, побывав в Станице Луганской.

Разбиты сотни домов, искалечены тысячи судеб. В Станице Луганской из-за боевых действий уже третий год плачут старики и дети.

Саше было всего десять, когда она познала все ужасы войны. Снаряды взрывались в нескольких метрах от дома. Девочка была на улице одна, ее младший брат – спал.

Тот день никогда не забудут – семья уцелела под обстрелом. А большой дом Дежиных – оказался непригодным для проживания. Сейчас все вместе ютятся в летней кухне.

В дом заходить боятся – в любой момент здание может рухнуть.

Сестры и брат проводят вместе все свободное время — играют, делают домашнее задание. Больше гулять не с кем. Других детей с их улицы — эвакуировали. За два с половиной года, эта семья к новой реальности так и не привыкла.

Сейчас даже дорога в школу смертельно опасна. Это учебное заведение пострадало дважды.

И хотя здание отремонтировали, большинство школьников в Станицу Луганскую так и не вернулись.

В мирное время школьников часто возили в Луганск: в кукольный театр, цирк, кино, на выставки. Теперь ближайшие развлечения – в Северодонецке. А до него – более ста километров по бездорожью и через блокпосты. На такие поездки педагоги не решаются. Но и без этого ученики любят свою школу.

В Станице погибло восемьдесят мирных жителей, полностью разрушены двести домов. Месяцами люди обходились без света, воды, отопления. Все магазины были закрыты.

На этой улице и сейчас кафе, бары, магазины. Но открыт только один – продуктовый. Пока на витринах есть товары. Что будет завтра – никто не знает.

Для Ларисы Шаевой дойти до магазина — непосильная задача. Она перенесла инсульт, и не встает с кровати. В доме осталась совсем одна. Родные и соседи – выехали.

Жить под обстрелами Ларисе невмоготу.

Ей бывает так страшно, что хочется бежать куда глаза глядят. Если бы только могла.

Гости в доме – большая редкость. Тем, кто приходит – показывает фотографии. Это она на Кубе под пальмой, это на ледоколе в Белом море. Побывала в разных концах света, а теперь даже из комнаты выбраться сложно.

Война, одиночество, неопределенность. Тысячи жителей Станицы Луганской доведены до отчаяния.

Специалисты советуют – ни в коем случае не замыкаться в себе и поддерживать друг друга.

По данным ООН, осенью 2014 -го в зоне боевых действий оказались пять миллионов двести тысяч мирных жителей. Пятая часть – уехала в другие регионы Украины, тысячи человек — погибли. Остальные продолжают бороться за свою жизнь.

"Привыкнуть к войне невозможно и привыкнуть жить в состоянии войны, тоже невозможно. Люди говорят так: нам важно дожить до мира и вот помочь людям выжить, это основная задача гуманитарного штаба Рината Ахметова. Ахметов помогает от всего сердца мы знаем, что без этих продуктов люди просто не доживут до мира," – говорит

Римма Филь, координатор Гуманитарного Штаба Рината Ахметова.

Штаб Рината Ахметова регулярно раздает жителям Станицы Луганской тысячи продуктовых наборов.

Наборы выживания получают старики, дети, инвалиды, многодетные семьи.

Мирным жителям штаб Рината Ахметова помогает с начала боевых действий на Донбассе. Гуманитарную помощь получают по обе стороны линии разграничения. Роздано одиннадцать миллионов сто сорок тысяч наборов выживания.

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