Штаб Рината Ахметова за время военного конфликта оплатил операции на сердце 25 детям из Донбасса

До конца года еще 35 детей получат право на полноценную жизнь

С начала боевых действий на Донбассе 25 детям была проведена бесплатная операция на сердце. Это стало возможным благодаря Гуманитарному штабу Рината Ахметова. Об этом в ходе онлайн-конференции в "Сегодня Мультимедиа" рассказала Юлия Герасименко, руководитель направления "Адресная помощь".

"С начала 2014 года и по сегодняшний день 25 детей вернулись к полноценной жизни. Штаб оплатил окклюдеры. Стоимость одного такого окклюдера около 100 тыс. гривен и родители часто не могут оплатить лечение своего ребенка. Мы увидели, как много поступает запросов на такую помощь, как в письменно виде, так и на горячую линию. И сделали вывод – есть потребность в проведении таких операций. Поэтому Штаб 1 февраля открыл отдельный проект, который называет "Здоровое сердце", ‒ отметила Герасименко.

По данным Штаба, в прошлом году в Киеве были прооперированы 30 детей из Донбасса возрастом от 2-х до 14-ти лет с диагнозами открытый артериальный проток и вторичный дефект межппредсердной перегородки. "География запросов – вся Донецкая и Луганская область. К нам обращаются с просьбой о помощи из Донецка, Енакиево, Константиновки, Мариуполя, Макеевки. Этого населенные пункты, которые находятся по обе стороны разграничения, – перечислила координатор Штаба Римма Филь. – Мы помогаем всем детям, родители которых к нам обратились. И это не зависит, на территории какого государство ребенок проживает".

В свою очередь Юлия Герасименко отметила, что в рамках проекта "Здоровое сердце" до конца 2017 года Гумштаб планирует оказать помощь 35 детям. "Каждый месяц три ребенка смогут получить денежную помощь от Рината Ахметова на покупку окклюдера. Это дорогостоящая операция, и для семьи переселенцев или семьи, оставшейся в зоне АТО, 100 тысяч гривен – неподъемная сумма. Поэтому Штаб взял на себя обязательство закрыть потребности детей с пороками сердца", – рассказал руководитель направления "Адресная помощь" Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Помощь Штаба могут получить все дети возрастом от рождения до 18 лет из Донецкой и Луганской областей, как проживающие на неподконтрольных территориях, так и переселенцы, выехавшие на мирные территории Украины.

Для того чтобы получить помощь от Гуманитарного штаба на окклюдеры, необходимо:

1.Позвонить на горячую линию Гуманитарного штаба по телефону 0800 50 9001 и оставить свою заявку.

2.Предоставить подтверждающие заболевание документы.

3.Предоставить копию паспорта и идентификационного кода одного из родителей.

4.Предоставить свидетельство о рождении ребенка.

5.Иметь возможность выехать в Киев для проведения операции.