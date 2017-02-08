Штаб Рината Ахметова запустил новый проект "Здоровое сердце"

Сегодня, 19:43

В рамках программы детей из Донбасса бесплатно прооперируют 

Координатор Гуманитарного штаба Римма Филь. Фото: пресс-центр
Координатор Гуманитарного штаба Римма Филь. Фото: пресс-центр

В феврале стартовал новый проект адресной помощи Гуманитарного штаба Рината Ахметова "Здоровое сердце".  Об этом в ходе онлайн-конференции в "Сегодня Мультимедиа" рассказала Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова. "Эта программа направлена на спасение жизни наших маленьких земляков – жителей Донецкой и Луганской областей, у которых диагностирован порок сердца и нуждаются в жизненно необходимой операции. Цель проекта – оказать помощь детям, родители которых оказались в очень сложной ситуации в связи с проведением военных действий на Донбассе. Дети всегда были в фокусе внимания Рината Ахметова, собственно с них и начался Фонд развитие Украины, а потом и Гуманитарный штаб", – отметила она.

Проект Штаба "Здоровое сердце" подразумевает оказание помощи на покупку окклюдеров для проведения операций на сердце детям, у которых диагностированы открытый артериальный проток и дефект межпредсердной перегородки.  Такие операции очень дорогостоящие – только окклюдер стоит порядка 100 тысяч гривен. "Эта программа очень нужна. Благодаря ей будет спасен ребенок, и он получит шанс на полноценную жизнь. Ведь указанная сумма неподъемная как для переселенцев, так и для тех, кто остался на неподконтрольной территории", – уверила Римма Филь.

Помощь Штаба могут получить все дети возрастом от рождения до 18 лет из Донецкой и Луганской областей, как проживающие на неподконтрольных территориях, так и переселенцы, выехавшие на мирные территории Украины.

Для того чтобы получить помощь от Гуманитарного штаба на окклюдеры, необходимо:

1.Позвонить на горячую линию Гуманитарного штаба по телефону  0800 50 9001 и оставить свою заявку.

2.Предоставить подтверждающие заболевание документы.

3.Предоставить копию паспорта и идентификационного кода одного из родителей.

4.Предоставить свидетельство о рождении ребенка.

5.Иметь возможность выехать в Киев для проведения операции.
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