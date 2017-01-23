Штаб Рината Аметова планирует доставить 16 тысяч наборов выживания в январе (видео)

Они только переехали в свой дом, как началась война. Многодетная семья Мизиных из Гнутово Донецкой области потратила все средства на погашение долга за жилье. Теперь глава семейства вынужден ездить на заработки, а его пятеро детей редко видят отца.

Многодетная семья Мизиных живет всего в сорока километрах от линии разграничения. В поселок Гнутово перебрались из Мариуполя около 10 лет назад.

"Мы только выкупили этот дом в 2014 году, мы брали его в кредит – и наступила война. Непонятно, как и что дальше будет", – говорит Наталья Мизина, многодетная мать.

В этом погребе прячутся, когда снаряды разрываются совсем рядом.

"15-20 минут показались, как вроде вечность там прошла, в этом подвале. Всегда он у нас открытый, не закрываем его, не запираем. В случае чего, чтобы было место куда спрятаться", – отметил Павел Мизин, житель Гнутово.

Когда Наталья носила под сердцем младшего сына – их поселок часто обстреливали. Однажды она чуть не потеряла ребенка.

"Просто пошла в душ, ополоснуться, начали очень громко, разрывы. Боялась, что попадет снаряд рядом, чтобы не убило", – сказала Наталья.

Сейчас полугодовалый Андрей растет здоровым и часто улыбается.

"Дитя еще не понимает, я сама очень боюсь, чтобы он не испугался, когда летом уже выйдем на улицу, будем чаще на улице", – продолжила мама.

А 9-летний Ваня уже хорошо знает, что нужно делать, когда начинают стрелять:"Если сильно бабахают, лучше лечь. Если рвануло и чтобы не прилетели осколки, лучше лечь сразу".

У Мизиных – пятеро детей. Большую часть времени, Наталья с ними одна. Чтобы прокормить семью муж Павел – постоянно на заработках.

Постоянной работы в поселке нет, выживают как и многие – за счет гуманитарной помощи Рината Ахметова.

Продуктовые наборы Штаба в Гнутово и соседней Талаковке получили около тысячи мирных жителей. Это самые незащищенные категории населения – старики, инвалиды и многодетные семьи. Мизины получили 5 продуктовых пакетов. Дети с удовольствием помогают матери их разбирать.

"Это очень-очень хорошо, что Ринат Ахметов дает помощь, помогает, не забывает нас… Потому что нам сейчас сами понимаете трудно. И это очень большая помощь для нашей семьи, с какой стороны не посмотреть – очень большое спасибо", – поблагодарила Наталья.

В этом месяце мобильные волонтеры Штаба планируют доставить и выдать 16 тысяч наборов выживания жителям 94 населенных пунктов Донецкой области.

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