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Штайнмайер прокомментировал договоренность о перемирии на Донбассе http://www.segodnya.ua/img/article/7819/45_main.1482400667.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/45_tn.1482400667.jpg Донбасс Немецкий политик напомнил, что прекращение огня в первую очередь необходимо для гражданского населения региона

Штайнмайер прокомментировал договоренность о перемирии на Донбассе

Сегодня, 11:54

Немецкий политик напомнил, что прекращение огня в первую очередь необходимо для гражданского населения региона

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: AFP
Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: AFP

Полное выполнение договоренностей по крекращению огня в зоне боевых действий было бы важным шагом для стабилизации ситуации на Донбассе. Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Радио Свобода.

Он приветствует договоренность по прекращению огня с 24 декабря, так как мир в первую очередь нужен населению Донбасса.

"Полное выполнение этого было бы важным шагом для стабилизации ситуации безопасности и прокладкой пути для мирного разрешения конфликта. Это необходимо для гражданского населения региона, страдающего от конфликта", – говорится в заявлении Штайнмайера, опубликованной 21 декабря.

Отметим, что в последнее время ситуация на Донбассе обострилась. Боевики стали чаще обстреливать позиции украинских военных и населенные пункты востока Украины.

Как стало известно от спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартина Сайдика, Группа договорилась о полном прекращении огня с 00:00 24 декабря в зоне боевых действий в связи с предстоящими праздниками.
Донбасс, перемирие, договоренность, штайнмайер

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