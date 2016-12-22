Штайнмайер прокомментировал договоренность о перемирии на Донбассе
Немецкий политик напомнил, что прекращение огня в первую очередь необходимо для гражданского населения региона
Полное выполнение договоренностей по крекращению огня в зоне боевых действий было бы важным шагом для стабилизации ситуации на Донбассе. Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Радио Свобода.
Он приветствует договоренность по прекращению огня с 24 декабря, так как мир в первую очередь нужен населению Донбасса.
"Полное выполнение этого было бы важным шагом для стабилизации ситуации безопасности и прокладкой пути для мирного разрешения конфликта. Это необходимо для гражданского населения региона, страдающего от конфликта", – говорится в заявлении Штайнмайера, опубликованной 21 декабря.
Отметим, что в последнее время ситуация на Донбассе обострилась. Боевики стали чаще обстреливать позиции украинских военных и населенные пункты востока Украины.
Как стало известно от спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартина Сайдика, Группа договорилась о полном прекращении огня с 00:00 24 декабря в зоне боевых действий в связи с предстоящими праздниками.
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