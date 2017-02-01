Штурм Авдеевки: как город за несколько дней оказался на грани катастрофы и что будет дальше

Жители Авдеевки остаются без питьевой воды и электроэнергии. Ситуацию спасает градообразующее предприятие, которое уже несколько лет работает под обстрелами

Прошедшие выходные оказались для Авдеевки самыми сложными за последний год. Утром 29 января боевики начали интенсивный обстрел из минометов и стрелкового оружия. Огонь продолжается несколько дней. В результате город остался без водоснабжения и электроэнергии. В условиях 20-градусного мороза температура в батареях опустилась до 15°С. Как минимум пять мирных жителей ранены, четверо военных погибли и семеро получили тяжелые ранения. Сейчас потребности горожан обеспечивает Гуманитраный Штаб Рината Ахметова – в Авдеевку доставили тонны продуктов и питьевую воду. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, как обстоят дела в эпицентре военной эскалации.

На грани гуманитарной катастрофы

Еще несколько лет назад электроэнергия поступала в город сразу по четырем линиям, казалось, что проблем со светом в городе просто не может быть, рассказывает директор по дистрибуции и сбыту электроэнергии ДТЭК Игорь Маслов. После начала военных действий осталось всего две линии. Теперь от их работы зависит и город, и завод.

Несколько дней назад, когда начались интенсивные обстрелы, обе линии оказались повреждены. Только сегодня в обед ремонтные бригады ДТЭК получили разрешение выехать на место повреждений и восстановить электроснабжение города. Бригады сопровождают представители ОБСЕ, это должно гарантировать безопасность.

По словам Игоря Маслова, если военные действия остановятся, "включить свет" можно будет уже сегодня. Правда, при условии, если повреждены сами провода, а не опоры. "Четыре бригады находятся в состоянии готовности. У нас есть и опоры, и техника, мы готовы в любой момент выйти на обследование разрушенных высоковольных линий электропереда и начать оперативно-восстановительные работы", – рассказывает Игорь Маслов.

"Четыре бригады находятся в состоянии готовности. У нас есть и опоры, и техника, мы готовы в любой момент выйти на обследование разрушенных высоковольных линий электропереда и начать оперативно-восстановительные работы", – рассказывает Игорь Маслов.

Город уже оставался без света на 32 дня в феврале 2015-го. Тогда зима была теплее, а сейчас температура в Авдеевке опускается до 20 градусов мороза ночью. Температура батарей в квартирах – 15 градусов. Отапливает город Коксохимический завод, для того, чтобы полностью не оставить город без тепла, гендиректор предприятия Муса Магомедов принял решение сократить объемы производства и все силы направить на поддержание температуры в теплосети.

Если прекратить подачу тепла, по подсчетам инженеров, уже через четыре часа вода в трубах замерзнет.















Последствия обстрелов в Авдеевке. Фото: Facebook / Вячеслав Аброськин



Последствия обстрелов в Авдеевке. Фото: Facebook / Вячеслав Аброськин



Последствия обстрелов в Авдеевке. Фото: Facebook / Вячеслав Аброськин



Последствия обстрелов в Авдеевке. Фото: Facebook / Вячеслав Аброськин



Последствия обстрелов в Авдеевке. Фото: Facebook / Вячеслав Аброськин



Последствия обстрелов в Авдеевке. Фото: Facebook / Вячеслав Аброськин

Вышла из строя также и фильтрационные станции. Сейчас в городе используют воду, которая находилась в хранилищах. При этом в квартиры на верхних этажах вода не доходит. Местные жителей спасает помощь от ГСЧС и Гуманитарный Штаб – они обеспечивают горожан питьевой водой и продуктами.

Завод продолжает работу

С 2014-го года на территории Авдеевского Коксохимического завода взорвалось 320 мин, 9 заводчан погибли и более 50 – получили ранее. На этот раз в завод было всего два попадания – все повреждения удалось оперативно восстановить.

"Завод и город строились одновременно. Они связаны между собой всеми коммуникациями, включая даже канализацию. Это как сиамские близнецы. В случае полной остановки завода под угрозой окажется отопление всех многоквартирных домов", – рассказывает Муса Магамедов.

"Завод и город строились одновременно. Они связаны между собой всеми коммуникациями, включая даже канализацию. Это как сиамские близнецы. В случае полной остановки завода под угрозой окажется отопление всех многоквартирных домов", – рассказывает Муса Магамедов.

Сейчас на предприятии работает четыре тысячи человек. Часть производства на днях пришлось законсервировать, однако после того, как активные военные действия прекратятся, возобновить работу можно будет за три дня. Несмотря на все сложности, Кокосхим производит 2,5 тыс. тонн кокса в сутки (в нормальных условиях в три раза больше).

По словам Мусы Магомедова, горожане не хотят покидать родной город. Если отопление возобновят, уверен гендиректор завода, жители Авдеевки не покинут родной город.

"2014 и 2015-й год показали, что наши люди готовы пережить любые сложности. Они понимают, что завод работает на будущее страны. Чтобы быть сильной страной, у нас должна быть промышленность. Даже в самые тяжелые времена, когда мы горели, у нас была тяжелая ситуация, был момент, когда мы принимали решения, будем ли работать дальше. Был собран коллектив, и я сказал: "ребята, у нас есть право выбора", на что мне сказали, что это наш город, наш завод, его строили наши родители и мы будем держаться до последнего. Мы поддерживали город в самые тяжелые времена", – рассказывает Муса.

Что будет дальше

Сегодня российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в районе Авдеевки. "Три дня невероятных усилий президента Украины и наших международных партнеров. Ремонтные бригады уже вышли на место разрыва линии электропередачи. Со стороны оккупированных территорий также вышла бригада электромонтеров", – сообщил губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

Также сегодня прошло заседание Трехсторонней Контактной Группы в Минске, где также обсудили ситуацию в Авдеевке. Результаты заседания будут известны позже.

Как сообщил советник министра МВД Зорян Шкиряк, на сегодня запланирована добровольная эвакуация порядка 160 мирных жителей из Авдеевки. По его словам, в основном это – дети и их родители. Всего, по словам чиновников, власть готова вывести 12 из 20 тысяч горожан. "Украина готова вывезти в случае необходимости 12 тыс. жителей Авдеевки, для которых в разных регионах Украины есть места для обеспечения необходимым", – заявил Шкиряк.

Сейчас штабы помощи Авдеевке организовали в Запорожье, Кривом Роге, Новгородском, Торецке . Метинвест Холдинг уже отправил из Мариуполе в Авдеевку пять большегрузных автомобилей с продуктами, водой и печками. Как рассказала координатор Гуманитарного Штаба Римма Фильм, для помощи Авдеевке объединились бизнесы группы СКМ – ДТЭК и Метинвест Холдинг. Штаб уже доставил в город 10 тонн продуктов, это крупы, макароны, паштет, город, пасло, сахар, чай, вода, одноразовая посуда.