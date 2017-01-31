Ситуации в Авдеевке: средняя температура в квартирах жителей +15 градусов

Сегодня, 15:15

Павел Жебривский отмечает, что паники в Авдеевке нет, а жители города получают горячее питание и чай 

Павел Жебривский. Фото: Facebook
Павел Жебривский. Фото: Facebook

Паники в Авдеевке нет, социальные работники и участковые инспекторы постоянно работают с жителями города.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Жители Авдеевки получают горячее питание и чай. Нацполиция организовала достаточное количество патрулей для обеспечения в городе порядка. Социальные работники и участковые инспекторы постоянно работают с жителями. Паники в городе нету", – сообщает Жебривский.

Он также отметил, что средняя температура в квартирах жителей поддерживается на уровне +15 градусов.

"Благодаря Авдеевскому коксохиму продолжаем поддерживать в теплосети надлежащую температуру. Средняя температура в квартирах 15 градусов тепла. Все коммунальные службы города обеспечены топливом", – добавил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Как ранее заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, по состоянию на 12.45 режима тишины все еще нет, а боевики продолжают обстрелы Авдеевки.

По его информации, один из местных жителей получил ранение, однако решение о полномасштабной эвакуации пока не принимается. При этом глава ОВГА сообщил, что, на случай объявления эвакуации, все приготовления к ней завершены. Он также добавил, что в Авдеевку постоянно подвозят дополнительные электрогенераторы и полевые кухни.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а градообразующее предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений лилий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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