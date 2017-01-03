Ситуация на Донбассе: бои на Светлодарской дуге и обстрелы из минометов

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один из украинских военнослужащих не погиб и не получил ранения

В зоне военного конфликта на Донбассе боевики устроили две вооруженные провокации вблизи Новозвановки и еще две у села Лобачево.

Также нарушение перемирия зафиксированы в районе Новоалександровки и Станицы Луганской.

Как сообщил сегодня, 3 января, на брифинге спикер Минобороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник, тяжелое вооружение не применялось. Каждая провокация длилась не более 10 минут.

"Боевики открыли огонь из 82-мм минометов на Светлодарской дуге, выпустив 16 мин по украинским позициям рядом с селом Луганское. В остальных "горячих точках" – Авдеевка и горловский периметр – враг стрелял из стрелкового оружия и гранатометов", – отметил Мотузяник.

По словам военного, на Мариупольском направлении боевики применяли минометы в районе Водяного и Широкино.

"Всего боевики выпустили 30 мин. На этот участок пришлись две трети обстрелов и вражеских провокаций в сутки. Также неспокойно было вблизи Талаковки, Павлополя и села Гнутово", – уточнил спикер Минобороны.

Также в ведомстве заявили, что за минувшие сутки в результате боевых действий ни один из украинских военнослужащих не погиб и не получил ранения.