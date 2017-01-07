Ситуация на Донбассе: два бойца получили ранения

Боевики за минувшие сутки 42 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр боевой операции на Донбассе на своей странице в Facebook.



На мариупольском направлении противник обстрелял позиции Вооруженных сил Украины из артиллерии и минометов различных калибров, неоднократно вел огонь по Водяному, Широкино и Павлополю. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Талаковке, Марьинке, Гнутово, Водяному, Широкино, Павлополю. По Широкино и Талаковке огонь вели снайперы.



На луганском направлении боевики из гранатометов обстреляли Крымское, Станицу Луганскую, Новоалександровку, Новотошковку и Новозвановку .



На донецком направлении – из минометов и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции в районе Луганского и Авдеевки.



В районе Новотошковки двое бойцов ВСУ получили ранения.



Напомним, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ отмечает наиболее интенсивные нарушение режима прекращения огня в районах Светлодарска и Дебальцево.