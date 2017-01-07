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Ситуация на Донбассе: два бойца получили ранения http://www.segodnya.ua/img/article/7861/33_main.1483775462.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/33_tn.1483775462.jpg Донбасс На мариупольском направлении противник обстрелял позиции Вооруженных сил Украины из артиллерии и минометов различных калибров

Ситуация на Донбассе: два бойца получили ранения

Сегодня, 09:45

На мариупольском направлении противник обстрелял позиции Вооруженных сил Украины из артиллерии и минометов различных калибров

Украинские военные. Фото: AFP
Украинские военные. Фото: AFP

Боевики за минувшие сутки 42 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр боевой операции на Донбассе на своей странице в Facebook.

На мариупольском направлении противник обстрелял позиции Вооруженных сил Украины из артиллерии и минометов различных калибров, неоднократно вел огонь по Водяному, Широкино и Павлополю. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Талаковке, Марьинке, Гнутово, Водяному, Широкино, Павлополю. По Широкино и Талаковке огонь вели снайперы.

На луганском направлении боевики из гранатометов обстреляли Крымское, Станицу Луганскую, Новоалександровку, Новотошковку и Новозвановку .

На донецком направлении – из минометов и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции в районе Луганского и Авдеевки.

В районе Новотошковки двое бойцов ВСУ получили ранения.

Напомним, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ отмечает наиболее интенсивные нарушение режима прекращения огня в районах Светлодарска и Дебальцево.
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