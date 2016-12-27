Ситуация на Донбассе: двое бойцов ранены, боевики применяют артиллерию

В штабе военной операции рассказали, что львиная доля обстрелов приходится на район Светлодарской дуги

Несмотря на мирные договоренности, боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных из артиллерии. Как рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник, львиная доля обстрелов приходится на район Светлодарской дуги, где враг активно применяет гранатометы и стрелковое оружие.

"После девяти вечера бандформирования начали обстреливать местные украинские позиции из минометов и остановились через полтора часа", – отметил военный.

Однако наиболее напряженной обстановка остается в районе Широкино. Там в течение суток боевики использовали весь спектр доступного им вооружения, за исключением реактивной артиллерии.

"По подсчетам Генштаба, вчера на этом участке фронта бандформирования выпустили в сторону наших позиций около 100 минометных мин, 20 артиллерийских снарядов. Трижды в Широкино силы оккупанта открывали огонь из танка и вооружения на бронетехнике", – сообщил Мотузяник.

Вместе с тем военные отмечают, что за минувшие сутки в результате боевых действий ранения получили двое украинских военных, погибших – нет.

Напомним, в реанимации Днепра находятся четверо бойцов, тяжелораненых на Светлодарской дуге.