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Ситуация на Донбассе: двое бойцов ранены, боевики применяют артиллерию http://www.segodnya.ua/img/article/7835/39_main.1482840573.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/39_tn.1482840573.jpg Донбасс В штабе военной операции рассказали, что львиная доля обстрелов приходится на район Светлодарской дуги 

Ситуация на Донбассе: двое бойцов ранены, боевики применяют артиллерию

Вчера, 14:08

В штабе военной операции рассказали, что львиная доля обстрелов приходится на район Светлодарской дуги 

Враг активно применяет гранатометы и стрелковое оружие. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
Враг активно применяет гранатометы и стрелковое оружие. Фото: Союз "Народная память"

Несмотря на мирные договоренности, боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных из артиллерии. Как рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник, львиная доля обстрелов приходится на район Светлодарской дуги, где враг активно применяет гранатометы и стрелковое оружие.

"После девяти вечера бандформирования начали обстреливать местные украинские позиции из минометов и остановились через полтора часа", – отметил военный.

Однако наиболее напряженной обстановка остается в районе Широкино. Там в течение суток боевики использовали весь спектр доступного им вооружения, за исключением реактивной артиллерии.

"По подсчетам Генштаба, вчера на этом участке фронта бандформирования выпустили в сторону наших позиций около 100 минометных мин, 20 артиллерийских снарядов. Трижды в Широкино силы оккупанта открывали огонь из танка и вооружения на бронетехнике", – сообщил Мотузяник.

Вместе с тем военные отмечают, что за минувшие сутки в результате боевых действий ранения получили двое украинских военных, погибших – нет.

Напомним, в реанимации Днепра находятся четверо бойцов, тяжелораненых на Светлодарской дуге. 
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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