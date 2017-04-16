За минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск 29 раз обстреляли позиции украинских военных.

Как отмечает пресс-центр штаба спецоперации, несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "тишины" и огонь в ответ не открывали.

На Приморском направлении огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал защитников Марьинки.

Кроме того, свои цели здесь искали вражеские снайперы. Морских пехотинцев в районе Водяного враг обстреливал из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. По морпехам в Широкино противник бил из вооружения БМП и стрелкового оружия. По защитникам Павлополя вел огонь из гранатометов, а по защитникам Гнутово и Чермалыка – из крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении по позициям в районах населенных пунктов Авдеевка и Пески враг вел огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Опорные пункты рядом с Луганским противник обстреливал из гранатометов. По защитникам Опытного бил из пулеметов, а по защитникам Каменки – из стрелкового оружия. Вблизи Троицкого активизировались вражеские снайперы.

На Луганском направлении из автоматических гранатометов противник вел огонь по защитникам Лобачево, а защитников Новоалександровка обстреливал из стрелкового оружия.

Ситуация на Донбассе накаляется