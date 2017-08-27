Ситуация на Донбассе накаляется

Сегодня, 08:35

Оккупанты 6 раз обстреляли из крупнокалиберных пулеметов укрепления ВСУ возле Водяного

Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP
Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP

Боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ, применяя, в большинстве случаев только стрелковое оружие.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, потерь среди украинских военных нет.

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 35 раз применяли оружие.

Наибольшее количество случаев открытия огня со стороны противника вечером и ночью была на Приморском направлении.

"Здесь преступники 6 раз обстреливали из крупнокалиберных пулеметов наши укрепления на подступах к Водяному. Краткосрочные огневые провокации зафиксированы и в районах Широкиного и Павлополя", – сообщили в штабе АТО.

На Донецком направлении в конце суток враг дважды бил из гранатометов по Авдеевский промзоне. Кроме того, боевики несколько раз обстреливали из стрелкового оружия опорные пункты ВСУ неподалеку Зайцевого. В ответ украинские защитники дважды открывали огонь.

На Луганском направлении за сутки зафиксирован лишь один обстрел. В течение нескольких минут бандиты вели огонь из стрелкового оружия у Станицы Луганской.
оружие, огонь, ВСУ, боевики, преступники, обстрелы, ато, оккупанты, ситуация на Донбассе

Вы сейчас просматриваете новость "Ситуация на Донбассе накаляется ". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Александр Захарченко. Фото: ТАСС

В Сети высмеяли "беременного" Захарченко

Сегодня, 01:29

Главарь боевиков так называемой "ДНР" прилично набрал вес

Донбасс

В День независимости в центре Донецка играл гимн Украины

Вчера, 19:32

Гимн Украины включили в минуте ходьбы от здания так называемого "МГБ ДНР" 

Донбасс

Фото: AFP

Ситуация на Донбассе накаляется: боевики активизировались возле Бахмутской трассы

Вчера, 15:52

На Донецком направлении боевые действия развернулись у Авдеевки и позиции "Шахта Бутовка"

Донбасс

Фото: пресс-служба Минобороны Украины

Ситуация на Донбассе обостряется

Вчера, 08:17

Два военных получили ранения 

Донбасс

Фото: пресс-служба Минобороны Украины

В штабе АТО рассказали, как прошел первый день "школьного перемирия"

25 Августа, 19:34

Обстрелы со стороны боевиков в штабе охарактеризовали, как неприцельные и провокационные

Донбасс

Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP

Самые горячие точки Донбасса 25 августа: интерактивная карта АТО

25 Августа, 13:20

Боевики не прекращают обстрелы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования