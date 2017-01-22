Ситуация на Донбассе обостряется

На Донбассе за минувшие сутки боевики 33 раза обстреливали позиции украинских военных. Потерь среди наших военных нет. Об этом рассказал сегодня утром спикер пресс-центра штаба спецоперации полковник Леонид Матюхин.

На Мариупольском направлении, используя минометы, боевики обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Павлополю, Лебединскому, Гранитному, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино. По Лебединскому огонь вел и снайпер.

На Донецком направлении – из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Авдеевку, Зайцево и Новгородское.

На Луганском – из минометов Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Новоалександровку, Валуйское и Новозвановку.