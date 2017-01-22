Ситуация на Донбассе обостряется
На Мариупольском направлении, используя минометы, боевики обстреливали Водяное
На Донбассе за минувшие сутки боевики 33 раза обстреливали позиции украинских военных. Потерь среди наших военных нет. Об этом рассказал сегодня утром спикер пресс-центра штаба спецоперации полковник Леонид Матюхин.
На Мариупольском направлении, используя минометы, боевики обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Павлополю, Лебединскому, Гранитному, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино. По Лебединскому огонь вел и снайпер.
На Донецком направлении – из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Авдеевку, Зайцево и Новгородское.
На Луганском – из минометов Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Новоалександровку, Валуйское и Новозвановку.
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