Ситуация на Донбассе обостряется
Два военных получили ранения
Боевики за минувшие сутки 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в результате чего ранения получили двое военнослужащих.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, первые сутки "школьного перемирие" в районе проведения АТО, к сожалению, не прошли полностью спокойно.
"Если днем количество вооруженных провокаций со стороны противника было минимальным, то ближе к вечеру боевики несколько активизировали обстрелы наших позиций", – говорится в сообщении штаба.
В районе Авдеевской промзоны с 17.00 и на протяжении нескольких часов боевики вели огонь по опорным пунктам сил АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
Кроме того они выпустили по позициям ВСУ 10 мин калибра 120-мм. Силы АТО ответили огнём в ответ. В результате огневого противостояния двое украинских бойцов получили ранения. Также случаи применения противником оружия зафиксированы в районе шахты Бутовка.
На Мариупольском направлении боевики стрелковым оружием пытались спровоцировать военных ВСУ на подступах к Талаковке, Гнутово, Павлополю, Лебединскому, Широкино и Чермалыку.
Почти полностью придерживались режима прекращения огня боевики только на Луганском направлении. Здесь за сутки только один раз боевики не прицельно использовали оружие неподалеку Малинового.
Вы сейчас просматриваете новость "Ситуация на Донбассе обостряется". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии