Ситуация на Донбассе обостряется

Сегодня, 08:17

Два военных получили ранения 

Фото: пресс-служба Минобороны Украины
Фото: пресс-служба Минобороны Украины

Боевики за минувшие сутки 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в результате чего ранения получили двое военнослужащих.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, первые сутки "школьного перемирие" в районе проведения АТО, к сожалению, не прошли полностью спокойно.

"Если днем количество вооруженных провокаций со стороны противника было минимальным, то ближе к вечеру боевики несколько активизировали обстрелы наших позиций", – говорится в сообщении штаба.

В районе Авдеевской промзоны с 17.00 и на протяжении нескольких часов боевики вели огонь по опорным пунктам сил АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кроме того они выпустили по позициям ВСУ 10 мин калибра 120-мм. Силы АТО ответили огнём в ответ. В результате огневого противостояния двое украинских бойцов получили ранения. Также случаи применения противником оружия зафиксированы в районе шахты Бутовка.

На Мариупольском направлении боевики стрелковым оружием пытались спровоцировать военных ВСУ на подступах к Талаковке, Гнутово, Павлополю, Лебединскому, Широкино и Чермалыку.

Почти полностью придерживались режима прекращения огня боевики только на Луганском направлении. Здесь за сутки только один раз боевики не прицельно использовали оружие неподалеку Малинового.
оружие, огонь, ВСУ, боевики, ситуация, обстрелы, сил АТО, ситуация на Донбассе, широкино
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Ситуация на Донбассе обостряется". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: facebook.com/andriy.tsaplienko

Российский актер рассказал о службе в ВСУ на Донбассе

Сегодня, 04:30

Пашинин рассказал, что смог сделать то, о чем русские военные и мечтать не могли

Донбасс

Фото: пресс-служба Минобороны Украины

В штабе АТО рассказали, как прошел первый день "школьного перемирия"

Вчера, 19:34

Обстрелы со стороны боевиков в штабе охарактеризовали, как неприцельные и провокационные

Власть

Фото: president.gov.ua

Порошенко присвоил генеральские звания топ-силовикам: названы фамилии

Вчера, 12:46

Президент указами присвоил звания руководству ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии и СБУ

Донбасс

Тымчук показал, как военные поздравили боевиков на Донбассе

Вчера, 11:05

Противнику отправили агитационные снаряды

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования