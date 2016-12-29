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Ситуация на Донбассе: обстрелы есть, перемирия нет (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7840/50_main.1482948714.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/50_tn.1482948714.jpg Донбасс Выстрелы раздаются и днем, и ночью 

Ситуация на Донбассе: обстрелы есть, перемирия нет (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 20:10

Выстрелы раздаются и днем, и ночью 


На передовой – 22 обстрела с начала дня. В штабе боевой операции говорят, минометы боевики использовали дважды – в Донецкой области. Стрелковое оружие не смолкает на всей линии фронта.

Эти позиции неподалеку от села Крымское – одна из самых горячих точек на Луганщине. До укреплений противника здесь – рукой подать.

Еще недавно боевики ежедневно обстреливали эти позиции из тяжелых минометов. После объявления перемирия тишина здесь так и не наступила. Но все равно стало немного легче, говорят солдаты.

"Время от времени прилетают восьмидесятые мины. Стрелковое оружие не работает, очень редко – подствольники. Но они падают в стороне, к нам не долетают", – сказал Вячеслав, военнослужащий ВСУ.

Активная стрельба. Режим тишины на этих позициях на 100% так и не заработал. Зачастую выстрелы здесь раздаются даже днем.

По словам военных, такие провокации здесь происходят часто. Зачем боевики это делают – армейцы лишь догадываются. Они уверены – под прикрытием режима тишины противник к чему-то готовится.

"У них там урчит очень активно техника разная. У них там идет какая-то перегруппировка. А перегруппировка перед затишьем, перед какими-то откатами не происходит. То есть, у них идет обновление чего-то, восстановление чего-то", – добавил Виктор, военнослужащий ВСУ.

Военные надеются, что нынешнее перемирие продлится как можно дольше.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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