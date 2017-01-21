Ситуация на Донбассе: обстрелы не прекращаются, погиб боец
Боевики применяют минометы, гранатометы и стрелковое оружие
За прошедшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения боевой операции.
В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, сообщает пресс-служба штаба боевой операции.
На Мариупольском направлении боевики вели огонь по Широкино, Павлополю, Талаковке и Гнутово из гранатометов и стрелкового оружия, по Тарамчуку – из вооружения БМП, по Новотроицкому вел огонь вражеский снайпер.
На Донецком направлении боевики применяли минометы калибра 82 мм по окрестностям Новоселовки Второй, гранатометы и стрелковое оружие – по Авдеевке и Зайцево.
На Луганском направлении боевики вели обстрелы Новозвановки, Сизого и Станицы Луганской.
Ранее сообщалось, что противник сменил тактику: снизил боевую активность и небольшими группами проводит разведку украинских позиций.
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