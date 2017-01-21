Ситуация на Донбассе: обстрелы не прекращаются, погиб боец

За прошедшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения боевой операции.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, сообщает пресс-служба штаба боевой операции.

На Мариупольском направлении боевики вели огонь по Широкино, Павлополю, Талаковке и Гнутово из гранатометов и стрелкового оружия, по Тарамчуку – из вооружения БМП, по Новотроицкому вел огонь вражеский снайпер.

На Донецком направлении боевики применяли минометы калибра 82 мм по окрестностям Новоселовки Второй, гранатометы и стрелковое оружие – по Авдеевке и Зайцево.

На Луганском направлении боевики вели обстрелы Новозвановки, Сизого и Станицы Луганской.

Ранее сообщалось, что противник сменил тактику: снизил боевую активность и небольшими группами проводит разведку украинских позиций.