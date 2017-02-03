Ситуация на Донбассе остается напряженной – ОБСЕ

Сегодня, 23:01

СММ ОБСЕ зафиксировала нарушения "режима тишины" с обеих сторон

Ситуация на Донбассе остается напряженной - ОБСЕ, фото Facebook
Ситуация на Донбассе остается напряженной - ОБСЕ, фото Facebook

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила об продолжении напряженной ситуации по линии разграничения в Донецкой и Луганской обл., в то же время нарушений прекращения огня с обеих сторон было зафиксировано меньше. Об этом сообщается на странице ОБСЕ на Facebookпередает телеканал "112 Украина". 

Больше всего нарушений было зафиксировано в районе Авдеевки, Ясиноватой и донецкого аэропорта. СММ ОБСЕ зафиксировала нарушения "режима тишины" с обеих сторон на линии разграничения, включая Авдеевку и Макеевку.

Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. На данный момент из города эвакуированы 244 человека, из них 40 человек пожилого возраста и 114 детей.

Сегодня, 3 февраля, спикер АП по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что боевые действия в зоне АТО развернулись вдоль всей линии фронта впервые с 2014 года.
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