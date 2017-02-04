Ситуация на Донбассе: погибшие бойцы и сокрушительные обстрелы

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Боевики применяют запрещенное Минскими соглашениями вооружение 

Ситуация на востоке обострилась. Фото: AFP
Ситуация на востоке обострилась. Фото: AFP

Боевики за минувшие сутки 115 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр боевой операции на своей странице в Фейсбук.

"Трое наших военных погибло, семеро ранены", – говорится в сообщении.

На Донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 Град, боевики вели огонь по Галицинивке. С 152 и 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов обстрел производился по Авдеевке, Луганскому, Троицкому и Зайцево.

По Песках, Каменке, Авдеевке и Луганскому – неоднократно огонь вели танки. Со стрелкового оружия боевики открывали огонь по Зайцево.

На Мариупольском направлении с РСЗО БМ-21 Град, 152 и 122-мм артиллерии была обстреляна Талаковка.

Из 120 и 82-мм минометов – Водяное, Красногоровка, Новотроицкое, Лебединский, Павлополь, Широкино, Марьинка и Чермалик. С гранатометов – Гнутово. По Павлополю огонь вел снайпер.

По Водяному и Лебединскому боевики стреляли из БМП, по Чермалыку из ПТРК, а по Широкино из БМП и танков.

На Луганском направлении со 152 и 12-мм, 120 и 82-мм минометов боевики вели огонь по Троицкому, Попасной, Новоалександровке и Новозвановке. С гранатометов и стрелкового оружия – по Крымскому и Катериновке. Гранатометы и снайпер "работали" по Станице Луганской и Валуйскому. Зенитные установки вели огонь по Троицком.

Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. На данный момент из города эвакуированы 244 человека, из них 40 человек пожилого возраста и 114 детей.
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