Ситуация на Донбассе: пятеро раненых, ночные обстрелы и провокации

Пять украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения боевой операции на востоке страны за минувшие сутки.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, пять получили ранения ", – сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам боевой операции Александр Мотузяник.

По его словам, на луганском направлении количество случаев нарушения перемирия уменьшилась вдвое – до 10.

На донецком направлении боевики вели огонь на Светлодарской дуге, северных окраинах Горловки и в Авдеевской промзоне. Тяжелое вооружение боевики применяли во всех трех районах.

На мариупольском направлении наиболее напряженной обстановка остается на участке фронта Павлополь – Широкино.

"Там противник начал провоцировать наших военных уже с полуночи, открывая огонь в сторону украинских позиций из автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Уже ближе к обеду в ход пошли минометы, из которых противник обстрелял украинские рубежи обороны в Гнутово, Водяном и Широкино. А под вечер, с наступлением сумерек, боевики нанесли артиллерийский удар по военным в Широкино и дважды обстреляли из танка наш опорный пункт в Талаковке", – добавил Мотузяник.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в рядах боевиков продолжаются противоречия и выяснения отношений с применением оружия.