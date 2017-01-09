Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Донецка
Ситуация на Донбассе: пятеро раненых, ночные обстрелы и провокации http://www.segodnya.ua/img/article/7865/50_main.1483964599.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/50_tn.1483964599.jpg Донбасс В Минобороны Украины сообщают, что противник продолжает нарушать перемирие 

Ситуация на Донбассе: пятеро раненых, ночные обстрелы и провокации

Сегодня, 14:22

В Минобороны Украины сообщают, что противник продолжает нарушать перемирие 

Ситуация на востоке остается сложной. Фото: AFP
Ситуация на востоке остается сложной. Фото: AFP

Пять украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения боевой операции на востоке страны за минувшие сутки.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, пять получили ранения ", – сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам боевой операции Александр Мотузяник.

По его словам, на луганском направлении количество случаев нарушения перемирия уменьшилась вдвое – до 10.

На донецком направлении боевики вели огонь на Светлодарской дуге, северных окраинах Горловки и в Авдеевской промзоне. Тяжелое вооружение боевики применяли во всех трех районах.

На мариупольском направлении наиболее напряженной обстановка остается на участке фронта Павлополь – Широкино.

"Там противник начал провоцировать наших военных уже с полуночи, открывая огонь в сторону украинских позиций из автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Уже ближе к обеду в ход пошли минометы, из которых противник обстрелял украинские рубежи обороны в Гнутово, Водяном и Широкино. А под вечер, с наступлением сумерек, боевики нанесли артиллерийский удар по военным в Широкино и дважды обстреляли из танка наш опорный пункт в Талаковке", – добавил Мотузяник.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в рядах боевиков продолжаются противоречия и выяснения отношений с применением оружия.
нарушения, Донбасс, боевики, обстановка, минометы, противник, широкино, Павлополь, Мотузяник, На Донбассе
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Ситуация на Донбассе: пятеро раненых, ночные обстрелы и провокации". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.