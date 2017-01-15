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Ситуация на Донбассе резко обострилась http://www.segodnya.ua/img/article/7883/26_main.1484462566.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/26_tn.1484462566.jpg Донбасс На Мариупольском направлении противник обстрелял из минометов Широкино, Марьинку, Славное и Водяное

Ситуация на Донбассе резко обострилась

Сегодня, 08:39

На Мариупольском направлении противник обстрелял из минометов Широкино, Марьинку, Славное и Водяное

Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP
Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP

За минувшие сутки на Донбассе состоялось 60 обстрелов украинских позиций со стороны боевиков, в результате чего трое военнослужащих ранены, один – погиб.

Об этом сообщил сегодня утром спикер пресс-центра штаба спецоперации полковник Леонид Матюхин.

На Мариупольском направлении противник обстрелял из минометов Широкино, Марьинку, Славное и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Талаковку, Широкино, Павлополь, Старогнатовку. По Новомихайловке и Славному вела огонь БМП противника. По Красногоровке – снайпер.

На Донецком направлении боевики из 122 миллиметровой артиллерии вели огонь по Луганскому. Из минометов – по Каменке, Мироновскому, Зайцево и Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Майорску, Зайцево, Новоселовке Второй, Авдеевке, Крутой Балке, Новгородскому. По Троицкому стреляли из БМП.

На Луганском направлении из 152 миллиметровой артиллерии – Новозвановку. А из минометов оккупанты обстреливали Новозвановку, Новотошковку. Из противотанковых ракетных комплексов – Крымское и Новоалександровку, а из гранатометов и стрелкового оружия – Орехово и Лобачево. По Станице Луганской огонь вел снайпер.
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