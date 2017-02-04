Ситуация в Авдеевке: больница, фильтровальная станция и казначейство работают в штатном режиме

Сегодня, 18:11

Все социально важные объекты подключены к переносным электрогенераторам

Жебривский надеется, что в понедельник в Авдеевке удастся запустить и другие школы и детские сады. Фото: Facebook
Жебривский надеется, что в понедельник в Авдеевке удастся запустить и другие школы и детские сады. Фото: Facebook

Сегодня в Авдеевке в штатном режиме работают управление казначейства, Укрпочта, больница, полиция, канализационно-насосная и фильтровальная станции. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Кроме того, по его словам, вчера в городе работали две школы – №7 и №1, в которых учились 228 детей.

"В понедельник по возможности запустим и другие школы и детские сады. Школы и детские учреждения города обеспечены бомбоубежищами", – написал он на своей странице в Facebook.

Глава ОВГА также сообщил, что ГСЧС подключила 24 передвижных электрогенератора возле всех социально значимых объектов города. При этом в Авдееве работает 11 пунктов обогрева населения, отметил он.

Как сообщалось, сегодня боевики снова обстреляли группу электриков, которые пытались восстановить подачу электроэнергии в Авдеевку.
Донбасс, жебривский, ситуация, авдеевка, донецкая ОВГА
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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