Ситуация в Авдеевке: больница, фильтровальная станция и казначейство работают в штатном режиме
Все социально важные объекты подключены к переносным электрогенераторам
Сегодня в Авдеевке в штатном режиме работают управление казначейства, Укрпочта, больница, полиция, канализационно-насосная и фильтровальная станции. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Кроме того, по его словам, вчера в городе работали две школы – №7 и №1, в которых учились 228 детей.
"В понедельник по возможности запустим и другие школы и детские сады. Школы и детские учреждения города обеспечены бомбоубежищами", – написал он на своей странице в Facebook.
Глава ОВГА также сообщил, что ГСЧС подключила 24 передвижных электрогенератора возле всех социально значимых объектов города. При этом в Авдееве работает 11 пунктов обогрева населения, отметил он.
Как сообщалось, сегодня боевики снова обстреляли группу электриков, которые пытались восстановить подачу электроэнергии в Авдеевку.
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