Ситуация в Авдеевке: что известно на данный момент (видео)

Сегодня, 18:18

Город полностью обесточен и нет воды. В результате обстрела разрушено шесть домов


В Авдеевке от артиллерийских ударов боевиков сегодня пострадали несколько домов.

Как сообщили в Управлении Нацполиции Донецкой области, из-за обстрелов город полностью обесточен, нет воды, отопление аварийное.

"Утром, в 3.40 боевики нанесли новый артудар по Авдеевке. Информации о погибших и пострадавших нет", – отметили в полиции.

В результате обстрела разрушено шесть домов.

__02.02.17_14

Сегодня в школе № 7 прошли занятия, на них присутствовал 221 ученик.

"Удалось запустить генератор и возобновить учебный процесс", – отметили полицейские.

Из города эвакуировано более 183 жителей, из них 107 детей. Планируется вывезти еще 70 детей.

Ситуация в городе несколько улучшилась, благодаря пуску природного газа в домах стало теплее. Но из-за обстрелов ремонтных бригад электроснабжение еще не восстановлено. А в связи с тем, что не все люди могут добраться в центр города, где расположен гуманитарный штаб ГСЧС и полицейский оперштаб, где людям оказывают помощь, правоохранители установили дополнительную палатку для обогрева в старой части города по ул. Соборной.

__02.02.17_3

"С 29 января по настоящее время в полицию поступили сообщения о том, что погиб один человек, ранено семь мирных жителей, повреждено 78 зданий, из которых семь квартир, 70 частных домов и магазин", – добавили сотрудники Нацполиции.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.
видео, школа, Донбасс, отопление, воды, город, нет воды, правоохранители, ГСЧС, ситуация, авдеевка, боевиков
Все новости по теме Авдеевка.

Вы сейчас просматриваете новость "Ситуация в Авдеевке: что известно на данный момент (видео)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Авдеевка. Военные и полиция обеспечивают безопасность в городе в усиленном режиме службы. Фото: AFP

Жительница Авдеевки: "Город почти опустел, носятся только "скорые"

Вчера, 07:16

На стадионе готовят еду, а для эвакуации пригнали автобусы

Донбасс

Авдеевка пережила тяжелую ночь. Фото: полиция

Жебривский рассказал, как прошла ночь в Авдеевке

Вчера, 09:34

Военным и жителям даже удалось немного поспать

Донбасс

Теплоснабжение Авдеевки под угрозой. Фото: Фейсбук

Спасатели завезли в Авдеевку электростанции, тепло-генераторы и палатки для пунктов обогрева

31 Января, 14:09

Как сообщается, это позволит помочь людям, которые в сильные морозы остались без света, тепла и воды

Донбасс

Авдеевка. Фото: npu.gov.ua

Боевики открыли огонь по энергетикам и пиротехникам ГСЧС у Авдеевки – Аваков

Вчера, 15:36

По словам главы МВД, люди лежат на земле, но Раненых и погибших нет

Донбасс

Авдеевка. Фото: akhz.metinvestholding.com

Завтра в восемь часов утра начнется эвакуация мирного населения из Авдеевки - ГСЧС

31 Января, 19:07

Как сообщается, сейчас формируются списки людей, которые планируют уехать из города Авдеевка

Донбасс

В Авдеевке ситуация относительно спокойная. Фото: AFP

Маси Найем о ситуации в Авдеевке: Адских обстрелов нет, не надо паники

Сегодня, 10:30

Военный говорит, что у местных жителей нет проблем ни с едой, ни с теплыми вещами, а нуждаются лишь в генераторах

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования