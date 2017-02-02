Ситуация в Авдеевке: что известно на данный момент (видео)

Город полностью обесточен и нет воды. В результате обстрела разрушено шесть домов

В Авдеевке от артиллерийских ударов боевиков сегодня пострадали несколько домов.

Как сообщили в Управлении Нацполиции Донецкой области, из-за обстрелов город полностью обесточен, нет воды, отопление аварийное.

"Утром, в 3.40 боевики нанесли новый артудар по Авдеевке. Информации о погибших и пострадавших нет", – отметили в полиции.

В результате обстрела разрушено шесть домов.

Сегодня в школе № 7 прошли занятия, на них присутствовал 221 ученик.

"Удалось запустить генератор и возобновить учебный процесс", – отметили полицейские.

Из города эвакуировано более 183 жителей, из них 107 детей. Планируется вывезти еще 70 детей.

Ситуация в городе несколько улучшилась, благодаря пуску природного газа в домах стало теплее. Но из-за обстрелов ремонтных бригад электроснабжение еще не восстановлено. А в связи с тем, что не все люди могут добраться в центр города, где расположен гуманитарный штаб ГСЧС и полицейский оперштаб, где людям оказывают помощь, правоохранители установили дополнительную палатку для обогрева в старой части города по ул. Соборной.

"С 29 января по настоящее время в полицию поступили сообщения о том, что погиб один человек, ранено семь мирных жителей, повреждено 78 зданий, из которых семь квартир, 70 частных домов и магазин", – добавили сотрудники Нацполиции.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.