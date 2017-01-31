Ситуация в Авдеевке: город готовится к эвакуации

Сегодня в городе развернуты пункты обогрева и полевые кухни, а боевики продолжают атаковать позиции украинских военных

С 29 января вокруг Авдеевки (Донецкая обл.) не прекращаются ожесточенные бои – незаконные вооруженные формирования штурмуют позиции Вооруженных Сил Украины и обстреливалют Авдеевку из различных артиллерийских систем, танков и реактивных систем залпового огня.

Тем временем, из-за повреждения линий электропередачи город рискует оказаться не только без света и водоснабжения, но и без тепла – а в данном регионе температура воздуха держится на уровне 15-20 градусов ниже нуля.

Боевые действия

Утром под Авдеевкой одно из подразделений боевиков открыло стрельбу и пошло в наступление, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Сначала сами запросили режим тишины, но через 10 минут перегруппировались и пошли в наступление. Наши войска отбили атаку. Несколько боевиков убиты, среди них – по кличке "Консул", – рассказал Жебривский.

Жители Донецка сегодня сообщали, что город содрогается от залпов РСЗО "Град", в городе почти без пауз работают гранатометы и минометы. Согласно сообщениям, артиллерия боевиков расположилась также в Ясиноватой.

"Стреляют из жилых кварталов, причем густозаселенных. Четко знают, что ответки не будет, поэтому чувствуют себя вольготно. Стреляют сразу несколькими боекомплектами, накрывают Авдеевку, "промку", – рассказал житель Донецка Иван Калинин.

Штаб спецоперации отметил, что боевики отказались от перемирия, которое украинская сторона предложила им для того, чтобы члены незаконных вооруженных формирований могли забрать тела своих погибших. Однако, констатирует украинская сторона, боевики данный акт гуманности проигнорировали.

Советник главы МВД Зорян Шкиряк сообщил сегодня, что, по оперативной информации источников в Донецке, в морги города за последние трое суток доставлено уже около 80 трупов уничтоженных российских военных и боевиков т.н. "ДНР".

Президент Украины Петр Порошенко отметил мужество и профессионализм украинских военнослужащих, которые под обстрелами противника удерживают свои позиции.

"Наши военнослужащие 72-й бригады и других подразделений блестяще защищают позиции, никакого приказа у них не отвечать на уничтожающий огонь нет, и они имеют все возможности защищать себя", – заявил президент.

Однако при этом Порошенко подчеркнул, что украинские военные не открывают ответный огонь, когда боевики размещают артиллерийские системы, танки и системы залпового огня непосредственно в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой.

Градообразующий завод может умереть

Из-за боев Авдеевка осталась без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду.

Кроме того, в ходе боевых действий в эти дни были повреждены две последние линии электропередачи, которые питали "Авдеевский коксохимический завод" (АКХЗ) – градообразующее предприятие, мощности которого, в том числе, подают тепло в дома Авдеевки. Завод вынужден был приступить к "горячей консервации".

Авдеевский "коксохим". Фото: akhz.metinvestholding.com

Прошлую ночь завод использовал коксовый газ, однако, как сообщил сегодня утром директор предприятия Муса Магомедов, потребность в природном газе возрастает.

Он пояснил, что при нынешних морозах остановка и остывание агрегатов завода приведет не только к прекращению подачи тепла в дома жителей Авдеевки, но и фактически к смерти градообразующего предприятия.

Помочь могли бы ремонтники – бригады ДТЭК были на месте и готовы к выезду на объекты, требующие ремонта, однако проводить работы под обстрелами невозможно. Представители Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) сообщили, что российская сторона согласилась призвать боевиков к перемирию с 10.00 до 17.00, однако боевики не прекратили обстрелы. Вечером Жебривский сообщил, что сегодня, 31 января ремонтные бригады работать уже не смогут.

При этом АКХЗ продолжает обеспечивать работу теплосетей: сообщалось, что температура в квартирах держится на уровне 15 градусов по Цельсию.

Гуманитарная помощь и эвакуация

Из-за ситуации в Авдеевке президент Украины Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.

31 января в 06:00 в город прибыли дополнительные подразделения ГСЧС с мощными генераторами, тепловыми пушками, большими палатками, буржуйками, полевыми кухнями, водой и продуктами питания.

Вечером Порошенко провел заседание с главами силовых структур Украины, на котором осбудил ключевые вопросы в связи с обострением ситуации в Авдеевке.

Порошенко проводит экстренное заседание с силовиками. Фото: president.gov.ua

Также глава государства сообщи, что создан Штаб оказания гуманитарной помощи пострадавшим регионам Донецкой области, работу которого координирует глава ДонОВГА Жебривский в тесном взаимодействии со всеми руководителями областей Украины.

По словам Порошенко, были предприняты все меры для того, чтобы обеспечить теплом 153 многоквартирных дома и 3,5 тыс. частных домов в Авдеевке.

"По моему поручению военные развернули все – начиная от зимних палаток, заканчивая военно-полевыми кухнями. Правительство обеспечило генераторами", – сказал президент и добавил, что созданы все условия для обеспечения автобусами и добровольной эвакуации населения.

В перечне первоочередных мероприятий – обеспечение жителей Авдеевки теплой одеждой, дизтопливом, средствами обогрева, продуктами питания и тому подобное.

Глава государства также поручил проработать вопрос об определении мест для временного размещения жителей Авдеевки.

Завтра, 1 февраля, в восемь часов утра начнется эвакуация мирного населения из Авдеевки, сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Донецкой области.

"Сейчас формируются списки людей, которые планируют уехать из города Авдеевка. Эвакуацию планируется начать примерно в восемь часов утра ", – сообщили в ГСЧС.

Политические меры

Порошенко сообщил, что поручил заместителю главы администрации президента Украины Константину Елисееву немедленно вынести вопрос обострения ситуации в районе Авдеевки на рассмотрение Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

Вечером глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что Украина будет инициировать срочные дебаты в Совете безопасности ООН.

"Сегодня мы ждем соответствующих заявлений со стороны наших международных партнеров", – отметил глава государства.

Президент также отметил, что в связи с развертыванием боевых действий Украина задействовала все международные инструменты для обеспечения режима прекращения огня.

Украинская сторона обратилась к ОБСЕ – заседание Организации проводится сегодня вечером, даны соответствующие указания украинским представителям в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в вопросах прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, обострение ситуации вокруг Авдеевки началось утром 29 января со штурма позиций ВСУ. С тех пор бои в данном районе практически не прекращаются.