Ситуация в Авдеевке: коксохим на грани остановки, город стал самой горячей точкой на Донбассе (видео)

Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине вину за обострение возлагает на обе стороны – как поддерживаемых Россией боевиков т.н. "ДНР", так и Вооруженные силы Украины

Провокационные действия с обеих сторон конфликта являются основной причиной того, что происходит вокруг Авдеевского коксохимического завода. Город стал самой горячей точкой на Донбассе. Об этом в репортаже журналиста lb.ua заявил заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, который прибыл в Авдеевку.

Вечером 30 января здесь была перебита последняя линия электропередачи, которая снабжала местное градообразующее предприятие – Авдеевский коксохимический завод. В результате город оказался на грани гуманитарной катастрофы.

"С заводом произошло то, что два ввода, на которых мы находились, из четырех сначала отбили один, потом второй. И нам пришлось в этой ситуации, понимая, что самостоятельная генерация не позволяет обеспечить полноценное производство, пришлось делать выбор: греть батареи, или греть город. Поэтому мы батареи вывели в консервацию, направили тепловые ресурсы на обогрев города. А сейчас пытаемся сохранить батареи и обогреть город. Удовольствие это очень дорогое. Большие общественные расходы, но мы понимаем, что оставить людей без тепла – это аморально, мы этого делать не будем", – рассказал гендиректор Муса Магомедов.

"С 9:30 мы перешли на природный газ одним из котлов, сейчас постараемся добавить температуру. Есть шансы сохранить до того или иного перемирия. Я думаю, что не вечно же будет продолжаться война", – добавил он.

Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг вину за обострение возлагает на обе стороны – как поддерживаемых Россией боевиков "ДНР", так и Вооруженные силы Украины.

"Провокационные действия с обеих сторон являются основной причиной того, что происходит вокруг завода. Длительное время здесь происходят боевые действия, это горячая точка. Мы собираемся сделать следующее: обеспечить прекращение огня, чтобы предоставить доступ для ремонта сетей электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения, чтобы представить наблюдателям миссии безопасный доступ к обеим сторонам столкновения и чтобы остановить провокационные продвижения вперед с обеих сторон конфликта", – сказал он.

Напомним, по данным спасателей, температура воздуха в домах жителей Авдеевки составляет 15 градусов тепла, света и воды нет.

Авдеевка находится под непрекращающимися обстрелами со стороны оккупированного боевиками Донецка. Ситуация в городе к понедельнику стала критической. Было объявлено чрезвычайное положение. Исчезло электричество, вслед за ним вода, а в понедельник вечером был перебит последний целый энерговвод на Авдеевском коксохимзаводе. Во вторник утром к проблемам с электричеством, теплом и водой в городе добавились перебои с мобильной связью.

Пока что в домах жителей Авдеевки поддерживается тепло благодаря коксохимическому заводу, спасатели организовали пункты обогрева, для людей развозят горячую еду, а во многих городах собирают теплые вещи, продукты, медикаменты. Местные власти готовятся к возможной эвакуации. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.