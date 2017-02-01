Ситуация в Авдеевке: в домах появилась вода, а обстрелов стало меньше
Восстановление функционирования инфраструктуры Авдеевки проходит на фоне эвакуации и отказа боевиков соблюдать перемирие
Несмотря на обстрелы, ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно, а сегодня, 1 февраля, утром началась добровольная эвакуация мирных жителей. При этом боевики отказываются соблюдать перемирие, что делает невозможными ремонтные работы, необходимые Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХЗ) для восстановления теплоснабжения города в полном объеме.
Тем временем, к прекращению огня призывают в ОБСЕ, в Госдепартаменте США и в Совете безопасности ООН, а Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе встретится в Минске сегодня – украинская сторона намерена на всех уровнях жестко ставить вопрос о прекращении огня, доступе ремонтников к комуникациям города и ответственности России за то, что город оказался на грани гуманитарной катастрофы, получают ранения мирные жители, а Вооруженные Силы Украины несут потери.
Сон под обстрелы из крупного калибра
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский утром сообщил, что ночь на первое февраля прошла относительно спокойно – несмотря на "входящий" огонь из РЗСО, артиллерии и танков боевиков.
Сообщается, что незаконные вооруженные формирования вели огонь из РЗСО "Град", а также из артиллерии калибрами 152 мм и 122 мм.
"Боевики продолжали стрелять из градов, пушек и танков. Но по сравнению с вчерашним днем удалось даже немного поспать и жителям измученного города, и защитникам", – отметил глава ДонОВГА.
При этом, как отметил замминистра обороны Игорь Павловский, незаконные вооруженные формирования стали меньше использовать крупный калибр, переключившись на стрелковое вооружение.
"Большинство огневых средств находится в жилых кварталах Донецка", – добавил Павловский.
Фото: AFP
Заместитель командира 72 отдельной механизированной бригады, занимающей позиции в районе Авдеевки, Александр Самарский, заявил, что обстрелы из указанных калибров продолжились и утром 1 февраля. Он также рассказал, что за прошедшие сутки боевики 11 раз запрашивали перемирие, которое сами и нарушали.
Начальник Генерального штаба, командующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко, комментируя ситуацию в Авдеевке, заявил, что обстановка в городе находится под контролем, а боевики несут потери. При этом, по данным разведки, из-за потерь среди боевиков командование вынуждены были взять на себя кадровые российские офицеры.
"По состоянию на 31 января в моргах больниц Донецка находится 42 тела боевиков, убитых в результате ведения ответного огня украинскими силами", – пояснили Главном разведуправлении Минобороны Украины.
Тепло, вода и связь
По состоянию на 7 часов утра 1 февраля теплоснабжение в Авддевке осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали АКХЗ на природном газе.
"Ночью было достаточно напряженно из-за температурных режимов. Не хватало коксового газа на обогрев батарей. У нас температура подачи воды на город была снижена, но где-то с 5:40 мы смогли добавить температуру. Я надеюсь, что в течение двух часов температура воды на город должна подняться до приемлемого уровня", – рассказал директор АКХЗ Муса Магомедов.
По словам директора Авдеевского коксохима, в связи низкими температурами, на предприятии перемерзла вода.
"К сожалению, температуры падали до ощутимых. У нас на заводе кое-где перемерзла вода, но в целом надеемся, что должно быть изменение температуры в лучшую сторону. Работаем, функционируем, передаем тепло на город", – отметил он.
Авдеевский "коксохим". Фото: akhz.metinvestholding.com
Так, температура теплоносителя в теплосети составляет 50 градусов тепла, а температура воздеха в квартирах – 15 градусов тепла, отмечают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Несмотря на то, что фильтрационная станция города была обесточена в результате обстрелов со стороны боевиков, воду в квартиры подают по графику, однако не выше четвертого этажа. Спасатели обещают в случае необходимости организовать и подвоз воды для жителей города.
При этом централизованное электроснабжение отсутствует. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что объекты социально-бытовой сферы, у которых нет собственных систем резервного питания, обеспечиваются электроэнергией от пяти генераторов ГСЧС, а в резерве находятся еще 12 генераторов различной мощности и 3 мощных передвижных электростанции.
Также сообщается, что из-за повреждения коммуникаций в ходе интенсивных обстрелов со стороно боевиков не работала мобильная связь, однако сегодня, 1 февраля, связь начала восстанавливаться.
Как сообщили в "Киевстаре", в городе обеспечивает связь только одна базовая станция (БС), подключенная к дизель-генератору. "БС перегружена, но у людей хоть есть возможность звонить", – отметили у оператора. Кроме того, работы по восстановлению покрытия мобильной связи в Авдеевке ведет и Vodafone – к базовым станциям везут генераторы для из запуска.
Эвакуация
Как сообщил советник министра МВД Зорян Шкиряк, на сегодня запланирована добровольная эвакуация порядка 160 мирных жителей из Авдеевки. По его словам, в основном это – дети и их родители.
"Украина готова вывезти в случае необходимости 12 тыс. жителей Авдеевки, для которых в разных регионах Украины есть места для обеспечения необходимым", – заявил Шкиряк.
Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.
31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.
Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.
Как сообщалось сегодня, за минувшие сутки боевики на Донбассе 86 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Один украинский боец погиб, девять получили ранения, еще девять были травмированы.
Вы сейчас просматриваете новость "Ситуация в Авдеевке: в домах появилась вода, а обстрелов стало меньше". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии