Ситуация в Авдеевке: в домах появилась вода, а обстрелов стало меньше

Несмотря на обстрелы, ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно, а сегодня, 1 февраля, утром началась добровольная эвакуация мирных жителей. При этом боевики отказываются соблюдать перемирие, что делает невозможными ремонтные работы, необходимые Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХЗ) для восстановления теплоснабжения города в полном объеме.

Тем временем, к прекращению огня призывают в ОБСЕ, в Госдепартаменте США и в Совете безопасности ООН, а Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе встретится в Минске сегодня – украинская сторона намерена на всех уровнях жестко ставить вопрос о прекращении огня, доступе ремонтников к комуникациям города и ответственности России за то, что город оказался на грани гуманитарной катастрофы, получают ранения мирные жители, а Вооруженные Силы Украины несут потери.

Сон под обстрелы из крупного калибра

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский утром сообщил, что ночь на первое февраля прошла относительно спокойно – несмотря на "входящий" огонь из РЗСО, артиллерии и танков боевиков.

Сообщается, что незаконные вооруженные формирования вели огонь из РЗСО "Град", а также из артиллерии калибрами 152 мм и 122 мм.

"Боевики продолжали стрелять из градов, пушек и танков. Но по сравнению с вчерашним днем удалось даже немного поспать и жителям измученного города, и защитникам", – отметил глава ДонОВГА.

При этом, как отметил замминистра обороны Игорь Павловский, незаконные вооруженные формирования стали меньше использовать крупный калибр, переключившись на стрелковое вооружение.

"Большинство огневых средств находится в жилых кварталах Донецка", – добавил Павловский.

Фото: AFP

Заместитель командира 72 отдельной механизированной бригады, занимающей позиции в районе Авдеевки, Александр Самарский, заявил, что обстрелы из указанных калибров продолжились и утром 1 февраля. Он также рассказал, что за прошедшие сутки боевики 11 раз запрашивали перемирие, которое сами и нарушали.

Начальник Генерального штаба, командующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко, комментируя ситуацию в Авдеевке, заявил, что обстановка в городе находится под контролем, а боевики несут потери. При этом, по данным разведки, из-за потерь среди боевиков командование вынуждены были взять на себя кадровые российские офицеры.

"По состоянию на 31 января в моргах больниц Донецка находится 42 тела боевиков, убитых в результате ведения ответного огня украинскими силами", – пояснили Главном разведуправлении Минобороны Украины.

Тепло, вода и связь

По состоянию на 7 часов утра 1 февраля теплоснабжение в Авддевке осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали АКХЗ на природном газе.

"Ночью было достаточно напряженно из-за температурных режимов. Не хватало коксового газа на обогрев батарей. У нас температура подачи воды на город была снижена, но где-то с 5:40 мы смогли добавить температуру. Я надеюсь, что в течение двух часов температура воды на город должна подняться до приемлемого уровня", – рассказал директор АКХЗ Муса Магомедов.

По словам директора Авдеевского коксохима, в связи низкими температурами, на предприятии перемерзла вода.

"К сожалению, температуры падали до ощутимых. У нас на заводе кое-где перемерзла вода, но в целом надеемся, что должно быть изменение температуры в лучшую сторону. Работаем, функционируем, передаем тепло на город", – отметил он.

Авдеевский "коксохим". Фото: akhz.metinvestholding.com

Так, температура теплоносителя в теплосети составляет 50 градусов тепла, а температура воздеха в квартирах – 15 градусов тепла, отмечают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Несмотря на то, что фильтрационная станция города была обесточена в результате обстрелов со стороны боевиков, воду в квартиры подают по графику, однако не выше четвертого этажа. Спасатели обещают в случае необходимости организовать и подвоз воды для жителей города.

При этом централизованное электроснабжение отсутствует. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что объекты социально-бытовой сферы, у которых нет собственных систем резервного питания, обеспечиваются электроэнергией от пяти генераторов ГСЧС, а в резерве находятся еще 12 генераторов различной мощности и 3 мощных передвижных электростанции.

Также сообщается, что из-за повреждения коммуникаций в ходе интенсивных обстрелов со стороно боевиков не работала мобильная связь, однако сегодня, 1 февраля, связь начала восстанавливаться.

Как сообщили в "Киевстаре", в городе обеспечивает связь только одна базовая станция (БС), подключенная к дизель-генератору. "БС перегружена, но у людей хоть есть возможность звонить", – отметили у оператора. Кроме того, работы по восстановлению покрытия мобильной связи в Авдеевке ведет и Vodafone – к базовым станциям везут генераторы для из запуска.

Эвакуация

Как сообщил советник министра МВД Зорян Шкиряк, на сегодня запланирована добровольная эвакуация порядка 160 мирных жителей из Авдеевки. По его словам, в основном это – дети и их родители.

"Украина готова вывезти в случае необходимости 12 тыс. жителей Авдеевки, для которых в разных регионах Украины есть места для обеспечения необходимым", – заявил Шкиряк.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.

Как сообщалось сегодня, за минувшие сутки боевики на Донбассе 86 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Один украинский боец погиб, девять получили ранения, еще девять были травмированы.