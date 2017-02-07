Ситуация в Луганской области накаляется

В Луганской области накаляется ситуация. Уже вторую неделю под огнем находятся армейские позиции в районе Троицкого, Попасной и Новозвановки. Горячее всего в Крымском. Этой ночью тринадцать часов длились обстрелы.

Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от блиндажа, в котором находились шестеро бойцов.

"Когда вышли, то поняли, что до нашего блиндажа, где мы кушали, 5 метров не долетел снаряд! … Ну что, можно сказать – вчера родился!" – рассказывает военнослужащий.

Армейцы уверяют – ответный огонь практически не открывают. И дело даже не в Минских соглашениях. Артиллерия противника, как правило, бьет из городских районов.

Они сейчас непосредственно используют населенные пункты, чтобы, если нам дадут разрешение на огонь в ответ, чтобы мы не могли стрелять по населенным пунктам", – пояснил военнослужащий бригады ВСУ Богдан.

Разведка доложила – на той стороне к передовой подтягивают технику и подкрепление. Кроме того, по словам военных, всю последнюю неделю противник целенаправленно пристреливает все дороги, ведущие к их позициям.

Снаряды рвутся буквально в огородах жителей села Крымское. Здесь уже два дня не работает школа, почти всех детей вывезли в Черновцы на месяц. От опасности подальше. Но об эвакуации речь пока не идет, рапортуют чиновники.

"Мы стараемся утром на автомобиле объезжать территорию, собирать информацию – есть ли повреждения, нужна ли кому-то помощь. И наблюдали, да – есть места, выжженные от "Града". Но это не территория села, это вблизи территории села", – сообщил председатель военно-гражданской администрации Крымского Юрий Константинов.

Напомним также, что с 29 января сильно обострилась ситуация в Авдеевке. Боевики регулярно обстреливают город. Погибли уже 10 военных. Также есть потери среди мирного населения.