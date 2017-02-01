Ситуация в районе Авдеевки может ухудшиться – Хуг

Сегодня, 21:59

В ОБСЕ призвали обе стороны провести отвод вооружений

Ситуация в районе Авдеевки может ухудшиться - Хуг, фото rusvesna.su
Ситуация в районе Авдеевки может ухудшиться - Хуг, фото rusvesna.su

Ситуация в районе Авдеевки в Донбассе может ухудшиться, если стороны не будут придерживаться достигнутых ранее договоренностей. Об этом во время брифинга заявил замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает телеканал "112 Украина".

"Ситуация может ухудшиться, если стороны не будут придерживаться того, что они согласовали. Но сегодня после обеда стороны доказали, что они могут остановить огонь, если они того хотят. Я не хочу спекулировать, ситуация непредсказуема и нестабильна пока. И это цена того, что "ДНР" и ВСУ не справились с отводом тяжелого вооружения, а также по той причине, что огневые точки находятся очень близко. Это две основные причины текущей нестабильности, поэтому мы призываем стороны, чтобы они прежде всего отвели вооружение, которое необходимо отвести, и было увеличенное расстояние от позиций", - сказал Хуг.

"Начиная с утра воскресенья мы фиксируем растущее напряжение на этом участке. Мы фиксировали в своих отчетах, что количество нарушений из тяжелого вооружения достигало тысячи", – отметил он.

Напомним, в Авдеевке объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.

Утром в штабе АТО сообщили, что с началом нового дня обстрелы Авдеевки продолжились, противник применяет "Грады", артиллерию калибром 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также в 7:00 российско-оккупационные войска силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма позиций сил АТО. Днем в МОУ заявили, что Авдеевка и Красногоровка – две самые горячие точки АТО.
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