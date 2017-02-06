Ситуация в Украине будет главным вопросом на заседании Совета ЕС – Могерини (видео)

Сегодня, 11:18

По ее словам, министры обсудят эскалацию насилия на Донбассе и политику ЕС относительно санкций


Ситуация в Украине будет первым вопросом сегодняшней встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политики и безопасности Федерика Могерини накануне встречи.

"Мы начнем обсуждение с ситуации в Украине, где в последние дни наблюдается значительное ухудшение ситуации. Я говорила об этом в пятницу с главой МИД РФ Лавровым, я звонила ему, и вчера я имела возможность пообщаться с заместителем премьер-министра Украины", – сказала Могерини.

По ее словам, министры обсудят эскалацию насилия на Донбассе, продолжающуюся политику ЕС относительно непризнания аннексии Крыма и поддержку полной имплементации Минских договоренностей, поддержку Нормандского формата, работы ОБСЕ, а также выполнение реформ в Украине.

"ЕС и в дальнейшем будет проводить политику непризнания аннексии Крыма и необходимо четкое выполнение Минских соглашений, начиная с прекращения огня. Мы продолжим работать со всеми сторонами, в том числе в нормандском формате, в который входят и Украина и Россия, чтобы найти решение", – сказала она.

Ранее президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что обострение ситуации в Авдеевке снова напомнило о вызовах, которые несет агрессия России на востоке Украины.

Напомним, в районе Авдеевки уже девятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной.

31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.
Украина, Донбасс, евросоюз, авдеевка, могерини
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Источник:

Украинская правда

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