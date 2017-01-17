Скайп-конференция по вопросу освобождения заложников перенесена

Запланированная на среду посвященная вопросам разблокирования процесса освобождения заложников скайп-конференция гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу перенесена на следующую неделю, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"По взаимной договоренности, видеоконференция гуманитарной подгруппы перенесена на следующую неделю", – сказала Олифер во вторник вечером.

Как сообщалось, 16 января по итогам заседания гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе Ирина Геращенко сообщила, что в среду, 18 января, должна состояться скайп-конференция по вопросам разблокирования процесса освобождения заложников.

"Украинская сторона настаивает на немедленном разблокировании освобождения заложников, мы указали на те реалистичные компромиссы, предложенные еще несколько месяцев назад, чтобы разблокировать процесс освобождения. По инициативе украинской стороны 18 января состоится скайп-конференция с участием представителей ТКГ Кучмы и Сайдика (представитель ОБСЕ в ТКГ – ред.). Освобождение заложников должно быть разблокировано – таково наше требование", – написала она на странице в Фейсбуке.