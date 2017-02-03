Скончался раненный в результате обстрела Авдеевки полковник ГосЧС
У сотрудника ГосЧС было тяжелое ранение, его оперировали
Скончался раненный в результате обстрела Авдеевки полковник ГосЧС Дмитрий Третейкин. Об этом сообщил директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов на странице в Facebook.
"Дима умер. Герои умирают тоже", – написал он о погибшем.
Ранее Магомедов сообщал, что у сотрудника ГосЧС было тяжелое ранение, его оперировали.
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