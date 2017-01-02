Слабоумие без отваги: самые жуткие страхи боевиков на Донбассе

Искаженное информационное поле на оккупированных территориях порождает массу самых безумных слухов и сплетен. В первую очередь их источником являются сами боевики, которые даже не подозревают, насколько смешно звучат некоторые из их "новостей". Ниже мы решили представить подборку наиболее расхожих фобий, которые не дают спокойно спать противнику.

Наступление ВСУ

Одним из самых частых заявлений среди различного уровня "руководства" оккупированных территорий можно назвать постоянные россказни о том, что украинские военные вот-вот перейдут в наступление. В своих фобиях и стращаниях друг друга ужасающими байками, боевики порой переходят грани разумного. К примеру, "замкомандующего оперативным командованием" самопровозглашенной "ДНР" Эдуард Басурин практически через день сообщает о том, что украинские военные перебрасывают под оккупированный Донецк огромное количество техники. Причем, судя по цифрам, фигурирующим в сводках Басурина, может сложиться впечатление, что Донецк уже давно окружен плотным кольцом стоящей в метре друг от друга украинской бронетехники.

"По данным нашей разведки, в районе поселке городского типа Верхнеторецкое (4 км к западу от Горловки) на железнодорожную станцию "Скотоватая" отмечено прибытие 12 танков, 10 гаубиц 122-мм и шести 120-мм минометов", – заявил Басурин в ноябре 2016.

Боевики боятся наступления. Фото: AFP

Примечательно, что несколькими днями ранее он уже говорил о том, что украинские военные продолжают стягивать к оккупированным территориям вооружение. По его словам, только в район Горловки за один день прибыл железнодорожный состав с 40 платформами 122 и 152 мм САУ и 20 танками. Само собой, никаких доказательств боевики не предоставили. Никакими украинскими ж/д составами не "пахнет" и в сводках наблюдательной миссии ОБСЕ.

Иностранные наемники

В информационном пространстве оккупированных территорий то и дело муссируются страшилки, касающиеся иностранных наемников. Причем, боевики не стесняются заявлять о том, что чуть ли не полмира съехалось воевать против них. Так, в конце 2016 в военном руководстве так называемой "ДНР" сообщили, что группы иностранных наемников по 30 человек дважды пытались обойти с разных направлений позиции боевиков самопровозглашенной республики. Якобы, для этих целей были задействованы наемники из Польши и Грузии. Позже военный эксперт Дмитрий Тымчук рассказал о том, что и среди боевиков подразделений так называемого "2-го АК ЛНР" распространяются слухи о, якобы, прибытии на фронт в Луганской области "арабских боевиков", воюющих в составе ВСУ.

"Якобы в район Станицы Луганской прибыл "батальон мусульманских экстремистов", укомплектованный арабами (страна происхождения не указывается), уже вступивший в боестолкновения. Согласно слухам, "мусульманских экстремистов" отличает крайняя жестокость по отношению как к попавшим в плен боевикам, так и к мирному населению", – пояснил Тымчук.

Эксперт отметил, что ранее агентура т.н. "МГБ ЛНР" и "МГБ ДНР" уже неоднократно распространяла слухи о прибытии на фронт в состав украинских сил "наемников НАТО", "чернокожих американских спецназовцев", "турецких серых волков", "польских наемников", "прибалтийских наемников-снайперов" и т.д.

Украинские диверсанты-невидимки

Паранойю в рядах противника также подогревают слухи о таинственных украинских диверсантах. Последним, судя по заявлениям боевиков, мог бы позавидовать сам Джонни Рэмбо – это загадочные невидимки, действующие в самом "сердце" оккупированных территорий. В частности, им приписывают ликвидацию Алексея Мозгового и "Моторолы", а также ряда менее одиозных личностей. Якобы, перемещаются они даже под землей.

"Согласно докладной записке на имя руководства т.н. "МГБ "ДНР", украинские ДРГ активно перемещаются по подземным коммуникациям и нападают на "военнослужащих" и мирных граждан, минируют и обстреливают "важные объекты" на территории Донецка", – рассказали в группе военных экспертов "Информационное соприотивление".

По их данным, ранее среди дислоцированных в Донецке боевиков и местных жителей (в основном – Киевский и Куйбышевский районы города) распространялись слухи о том, как украинские диверсанты "выскочили из канализационного люка, похитили некоего "российского полковника" и затем отрезали ему голову".

Загадочные диверсанты не дают противнику спать. Фото: AFP

Справедливости ради, стоит отметить, что на сегодняшний день жители оккупированных территорий куда больше пострадали от "освободителей", чем от мифических диверсантов – практически каждый день боевики творят беззаконие: убивают, грабят, "отжимают" имущество, а также разрушают инфраструктуру региона, распиливая промышленные объекты на металлолом.

Прекращение поддержки Россией

Больше, чем мифических иностранных наемников и наступления ВСУ боевики боятся того, что Россия прекратит поддерживать псевдореспублики. Конечно, "официально" на оккупированных территориях об этом никто не говорит. Но, как рассказал нам эксперт Георгий Салманишвили, именно эти страхи имеют под собой веские основания.

Боевики боятся остаться ни с чем. Фото: AFP

"Ситуация эта длится довольно долго – несколько месяцев. Один из показателей того, что Россия отворачивается – отсутствие нормальной оплаты и обеспечения в рядах боевиков. Если они вынуждены форму покупать за свои деньги, это уже о чем-то говорит. Также есть дезертирство. Сейчас в Донецке идет призыв, и если они призывают уже отслуживших "ветеранов" – у них банально не хватает людей. Сюда можно добавить неадекватность командиров и самосуд с их стороны. Поскольку ситуация никак не развивается – фронт остается без изменений, из этого можно сделать вывод, что у них нет никакой дорожной карты – нет указаний куда им дальше двигаться. А это может означать, что России сейчас и своих проблем достаточно", – пояснил он.