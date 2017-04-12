Следующая встреча Трехсторонней контактной группы состоится 26 апреля – Сайдик

Сегодня, 19:19

По его словам, сегодня гуманитарная подгруппа обсуждала вопросы поиска пропавших без вести лиц

Мартин Сайдик. Фото: AFP
Мартин Сайдик. Фото: AFP

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявляет, что следующая встреча ТКГ в Минске состоится 26 апреля. Об этом Сайдик сказал на брифинге по итогам сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, который транслировал телеканал "112 Украина".

"(Следующая встреча) 26 апреля", – сказал Сайдик.

Он рассказал о встречах рабочих подгрупп ТКГ в Минске. По его словам, гуманитарная подгруппа обсуждала вопросы поиска пропавших без вести лиц.

Ранее в Белом доме заявили, что отношения с Россией будут одной из тем переговоров президента США Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Как мы ожидаем, наш президент и генеральный секретарь будут говорить о подходе НАТО к России и подчеркнут, что Россия должна выполнить все свои обязательства по Минским соглашениям для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины", – сказал один из американских чиновников.
ОБСЕ, Донбасс, контактная группа, Сайдик

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Источник:

УНИАН

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