Следующая встреча Трехсторонней контактной группы состоится 26 апреля – Сайдик

По его словам, сегодня гуманитарная подгруппа обсуждала вопросы поиска пропавших без вести лиц

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявляет, что следующая встреча ТКГ в Минске состоится 26 апреля. Об этом Сайдик сказал на брифинге по итогам сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, который транслировал телеканал "112 Украина".

"(Следующая встреча) 26 апреля", – сказал Сайдик.

Он рассказал о встречах рабочих подгрупп ТКГ в Минске. По его словам, гуманитарная подгруппа обсуждала вопросы поиска пропавших без вести лиц.

Ранее в Белом доме заявили, что отношения с Россией будут одной из тем переговоров президента США Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Как мы ожидаем, наш президент и генеральный секретарь будут говорить о подходе НАТО к России и подчеркнут, что Россия должна выполнить все свои обязательства по Минским соглашениям для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины", – сказал один из американских чиновников.