Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Донецка
Смерть бойцов вблизи Марьинки: в Минобороны назвали причины гибели военных (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7853/53_main.1483448657.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/53_tn.1483448657.jpg Донбасс Военнослужащие, которые нарушили правила обращения с оружием, были пьяны 

Смерть бойцов вблизи Марьинки: в Минобороны назвали причины гибели военных (видео)

Сегодня, 15:03

Военнослужащие, которые нарушили правила обращения с оружием, были пьяны 


Видео: Ukraine Crisis Media Center

Причиной гибели двух военнослужащих вблизи Марьинки стало употребление алкоголя и нарушение правил обращения с оружием.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник.

"В результате этой трагедии погибли двое военнослужащих и два получили ранения. В ходе выяснения причин и обстоятельств этой трагедии установлено, что имел место факт нарушения правил обращения с оружием, а также нарушение запрета на употребление алкогольных напитков. Сейчас эта трагедия расследуется Национальной полицией Украины совместно с Военной службой правопорядка. Уверяем, что лица, чьи действия или бездействие привели к этой трагедии, будут наказаны и будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины", – заявил Мотузяник.

Как сообщалось, 2 января, в одной из воинских частей в зоне боевых действий погибли два военнослужащих и еще двое получили ранения.
смерть, Донбасс, трагедия, погибли, Минобороны, военные, бойцы, ранения, марьинка, Мотузяник

Вы сейчас просматриваете новость "Смерть бойцов вблизи Марьинки: в Минобороны назвали причины гибели военных (видео)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Противостояние на востоке продолжается. Фото: AFP

На Донбассе пьяный боевик взорвал мирных жителей

Сегодня, 11:37

Боевик спровоцировал конфликт на бытовой почве и подорвал гранату, сообщает украинская разведка 

Политика

Себастиан Курц и Павел Климкин в Маиуполе. Фото: пресс-служба МИД Украины

Климкин и глава ОБСЕ Курц прибыли в Мариуполь

Сегодня, 11:51

В планах министров обсуждение полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе и контроль за выполнением Минских соглашений

Донбасс

Фото: ullica.ru

На Донбассе боевики устроили праздничные вакханалии

Сегодня, 12:06

По данным украинской разведки, боевики бесчинствуют и пьют 

Донбасс

Ситуация на востоке остается сложной. Фото: AFP

Ситуация на Донбассе: бои на Светлодарской дуге и обстрелы из минометов

Сегодня, 14:00

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один из украинских военнослужащих не погиб и не получил ранения

Мир

Стихия наделала беды. Фото: AFP

В американском штате Алабама торнадо убил четыре человека

Сегодня, 14:55

Тела погибших обнаружили в одном из строений, которое находилось на пути стихии

Политика

Джон Маккейн Фото: president.gov.ua

Сенатор Маккейн о Киссинджере и сближении с РФ: "Путин понимает только силу"

Сегодня, 13:58

США должны усилить оборону Украины, считает Джон Маккейн

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.