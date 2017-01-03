Смерть бойцов вблизи Марьинки: в Минобороны назвали причины гибели военных (видео)

Причиной гибели двух военнослужащих вблизи Марьинки стало употребление алкоголя и нарушение правил обращения с оружием.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник.

"В результате этой трагедии погибли двое военнослужащих и два получили ранения. В ходе выяснения причин и обстоятельств этой трагедии установлено, что имел место факт нарушения правил обращения с оружием, а также нарушение запрета на употребление алкогольных напитков. Сейчас эта трагедия расследуется Национальной полицией Украины совместно с Военной службой правопорядка. Уверяем, что лица, чьи действия или бездействие привели к этой трагедии, будут наказаны и будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины", – заявил Мотузяник.

Как сообщалось, 2 января, в одной из воинских частей в зоне боевых действий погибли два военнослужащих и еще двое получили ранения.