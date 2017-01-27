Смерть основателя "ЛНР": реакция соцсетей

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Пользователи соцсетей шутят, что "Болотова на том свете встречали Моторола, Жилин, Мозговой, Дремов и другие официальные лица"

Умер бывший лидер боевиков Болотов. Фото: Твиттер
Умер бывший лидер боевиков Болотов. Фото: Твиттер

В Подмосковье скончался первый глава так называемой "ЛНР" Валерий Болотов. Об этом сообщил беглый экс-депутат Олег Царев со ссылкой на супругу покойного. По его словам, Болотов умер в своем доме в Московской области от сердечного приступа. Факт смерти подтвердили ряд СМИ боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, Валерий Болотов был временным главарем так называемой "ЛНР" с апреля 2014 года. Принимал участие в захвате здания Службы безопасности Украины в Луганске. В августе того же года сложил полномочия, сославшись на последствия ранения. В августе его место занял Игорь Плотницкий. 

В соцсетях активно обсуждают смерть боевика:
ЛНР, болотов, Валерий Болотов, моторола, плотницкий

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Автор:

Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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