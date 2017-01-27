Смерть основателя "ЛНР": реакция соцсетей
Пользователи соцсетей шутят, что "Болотова на том свете встречали Моторола, Жилин, Мозговой, Дремов и другие официальные лица"
В Подмосковье скончался первый глава так называемой "ЛНР" Валерий Болотов. Об этом сообщил беглый экс-депутат Олег Царев со ссылкой на супругу покойного. По его словам, Болотов умер в своем доме в Московской области от сердечного приступа. Факт смерти подтвердили ряд СМИ боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР".
Напомним, Валерий Болотов был временным главарем так называемой "ЛНР" с апреля 2014 года. Принимал участие в захвате здания Службы безопасности Украины в Луганске. В августе того же года сложил полномочия, сославшись на последствия ранения. В августе его место занял Игорь Плотницкий.
В соцсетях активно обсуждают смерть боевика:
Череду "списанных" героев Новороссии увенчают в ближайшее время Бородаем и Гиркиным. Причём, у них ситуация совсем безвыходная, из-за Боинга— Mark Feygin (@mark_feygin) 27 января 2017 г.
Болотов всё. Агент Плотницкий продолжает успешно устранять цвет новороссии pic.twitter.com/irIt71KYlx— РБ головного мозга (@belamova) 27 января 2017 г.
Ватники считают, что Болотов не умер, а его убили,т.к. он собирался вернуться в Луганск и рассказать о зверствах главарей расейских боевиков pic.twitter.com/rT8KYMDiJc— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 27 января 2017 г.
можно и обновочку по такому случаю pic.twitter.com/67fnjl0RBg— Бородатий Бомж (@borodate_bidlo) 27 января 2017 г.
Болотов ФСЕ! Официально! Умер в 46 лет. И конечно сам, забыл как дышать, взял и сдох...— Радзiвiл Слуцкi (@patriotbelarus) 27 января 2017 г.
Момент, когда Плотницкий узнал о смерти Болотова pic.twitter.com/RQhIGWMP47— Дональд Трамп (@DonaldJTrump71) 27 января 2017 г.
Мовний патруль прийшов за Болотовим.— Дядя Саша (@ddya_sasha) 27 января 2017 г.
Болотова встречали – Моторола, Жилин, Мозговой, Дремов и другие официальные лица.— Серый Кардинал (@slevo4kin) 27 января 2017 г.
Вспомнил, к слову, "народного мэра" Славянска, Вячеслава Пономарева. Помните, как его облизывали рос"сми"? Тоже один из первых "новороссов" pic.twitter.com/pq6lmOkRIJ— VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) 27 января 2017 г.
Болотов так любил свой родной ̶Т̶а̶г̶а̶н̶р̶о̶г̶ Луганск, что после победы "революции" купил квартиру в Москве и уехал.— Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 27 января 2017 г.
Роман "Десять негритят" от издательства ФСБ России. pic.twitter.com/aK6RMJLW8l— MH17Ru (@MH17_RUS) 27 января 2017 г.
Проклятие колоды pic.twitter.com/T2386wy6uV— Krus (@IamKrus) 27 января 2017 г.
я вижу мертвых людей pic.twitter.com/RAFom6JtfQ— П Ы Н Д Ы К (@Gandrushka) 27 января 2017 г.
"Лугандон. Наши выпускники." pic.twitter.com/Ad6kudr4Ny— Pan Doktor (@pan_dok) 27 января 2017 г.
Вжух и нет ватажка ЛНР. pic.twitter.com/oVIZiRGEUc— Шымановский (@Shymanovski) 27 января 2017 г.
Болотов принял эстафету #DeadTerroristChallenge и передал Гиркину— Сергей Наумович (@sergonaumovich) 27 января 2017 г.
Неловко немного, когда в ЛНР уже успел смениться глава государства, а в России нет— RIP Новости (@riarip) 27 января 2017 г.
— А отчего умер Болотов?— тётя Роза (@Anakoyher) 27 января 2017 г.
— Думаю, он слишком много знал.
А знание — сила. Оно убивает.
#Россия #россиястранатеррорист #Моторола УТИЛИЗОРОВАННЫЕ :) pic.twitter.com/hTfmddU5WB— RooPor :) (@RollPoli) 27 января 2017 г.
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