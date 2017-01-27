Смерть основателя "ЛНР": реакция соцсетей

Пользователи соцсетей шутят, что "Болотова на том свете встречали Моторола, Жилин, Мозговой, Дремов и другие официальные лица"

В Подмосковье скончался первый глава так называемой "ЛНР" Валерий Болотов. Об этом сообщил беглый экс-депутат Олег Царев со ссылкой на супругу покойного. По его словам, Болотов умер в своем доме в Московской области от сердечного приступа. Факт смерти подтвердили ряд СМИ боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, Валерий Болотов был временным главарем так называемой "ЛНР" с апреля 2014 года. Принимал участие в захвате здания Службы безопасности Украины в Луганске. В августе того же года сложил полномочия, сославшись на последствия ранения. В августе его место занял Игорь Плотницкий.

В соцсетях активно обсуждают смерть боевика:





Череду "списанных" героев Новороссии увенчают в ближайшее время Бородаем и Гиркиным. Причём, у них ситуация совсем безвыходная, из-за Боинга — Mark Feygin (@mark_feygin) 27 января 2017 г.

Болотов всё. Агент Плотницкий продолжает успешно устранять цвет новороссии pic.twitter.com/irIt71KYlx — РБ головного мозга (@belamova) 27 января 2017 г.

Ватники считают, что Болотов не умер, а его убили,т.к. он собирался вернуться в Луганск и рассказать о зверствах главарей расейских боевиков pic.twitter.com/rT8KYMDiJc — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 27 января 2017 г.

можно и обновочку по такому случаю pic.twitter.com/67fnjl0RBg — Бородатий Бомж (@borodate_bidlo) 27 января 2017 г.

Болотов ФСЕ! Официально! Умер в 46 лет. И конечно сам, забыл как дышать, взял и сдох... — Радзiвiл Слуцкi (@patriotbelarus) 27 января 2017 г.

Момент, когда Плотницкий узнал о смерти Болотова pic.twitter.com/RQhIGWMP47 — Дональд Трамп (@DonaldJTrump71) 27 января 2017 г.

Мовний патруль прийшов за Болотовим. — Дядя Саша (@ddya_sasha) 27 января 2017 г.

Болотова встречали – Моторола, Жилин, Мозговой, Дремов и другие официальные лица. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 27 января 2017 г.

Вспомнил, к слову, "народного мэра" Славянска, Вячеслава Пономарева. Помните, как его облизывали рос"сми"? Тоже один из первых "новороссов" pic.twitter.com/pq6lmOkRIJ — VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) 27 января 2017 г.

Болотов так любил свой родной ̶Т̶а̶г̶а̶н̶р̶о̶г̶ Луганск, что после победы "революции" купил квартиру в Москве и уехал. — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 27 января 2017 г.

я вижу мертвых людей pic.twitter.com/RAFom6JtfQ — П Ы Н Д Ы К (@Gandrushka) 27 января 2017 г.

Болотов принял эстафету #DeadTerroristChallenge и передал Гиркину — Сергей Наумович (@sergonaumovich) 27 января 2017 г.

Неловко немного, когда в ЛНР уже успел смениться глава государства, а в России нет — RIP Новости (@riarip) 27 января 2017 г.